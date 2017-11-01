Tıpta Türk devrimi: Doğumda anne hayatını kurtaran yöntem

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Prof. Dr. Polat Dursun'un "Bulldog Klemp" isimli ameliyat tekniği, dünyanın saygın bilimsel dergilerinden International Journal of Gynecology and Obstetrics özel sayısında yayımlandı. Derginin YouTube kanalına da eğitim videosu olarak konulan yöntem uzmanların bilgisine sunuldu.

Prof. Dr. Dursun, yaptığı açıklamada, plasentanın "gebeliğin ilk haftalarından itibaren anne ve bebek arasındaki besin alışverişini sağlayan organ" olarak tanımlandığını söyledi.

Dursun, tanı konulmadan sezaryene alınan anne adaylarında, bu durumun ameliyat sırasında aşırı kan kaybına ve çok fazla kan transfüzyonu (nakli) yapılmasına neden olduğunu anlattı.

Geliştirdiği plasenta yapışıklığı tespit edilen kadınlarda uygulanan yöntemle, doğumda bu soruna bağlı aşırı kanama nedeniyle ölüm riskinin büyük oranda azaltılabildiğine işaret eden Dursun, şöyle devam etti:

"(Bulldog Klemp) diye isimlendirilen yöntemle, anne adayının leğen kemiği içindeki organları besleyen damarlar, ameliyat süresince geçici olarak kapatılıyor. Bulldog Klemp denen metalik klemplerle leğen kemiği içindeki ana damara klip takılıyor ve damarın kan akımı geçici olarak kesiliyor ve ardından ameliyat gerçekleştiriliyor. Damarların kapatılmasıyla kanamanın çok az olması sağlanıyor.

Bu şekilde, doğum esnasında ve plasentanın ayrışması sırasında kanama kontrol altına alınabiliyor çünkü kan akımı çok az olduğu için hastaların kanaması da çok az oluyor. Bazen 20-30 ünite kan verilirken, bu yöntemle yaptığımız hastalarda 1-2 ünite kan veriliyor, bazen de buna bile gerek duyulmuyor. Ameliyat bitince klemp damardan çıkartılıyor. Ameliyat 1,5-2 saat sürüyor. Biz yöntemi sadece plasenta yapışıklığı olan kadınlarda kullandık ama normal doğum sonrası kanamalarda da kullanılabilir."

Kaynak: AA