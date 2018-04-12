Tatlı düşkünlerini sevindirecek araştırma

Kopenhag Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, İngiltere Biobank'ta verileri kayıtlı 450 bin kişinin kan örnekleri, beslenme biçimi ve genetik bilgileri incelendi.

Bilim insanları, inceleme sonucunda hormonal genlerden FGF21'in bir varyasyonuna sahip, tatlıya düşkün kişilerin vücudunda daha az yağ olduğunu belirledi.

Bu araştırma, Cell Reports dergisinde yayımlandı.

Genel kanıyla çelişiyor

Araştırmayı yürüten isimlerden Profesör Niels Grarup, keşfettikleri şeyin daha fazla şeker tüketen kişilerin vücudunda daha fazla yağ olması gerektiği kanısıyla çeliştiğini söyledi.

Tek bir gen varyasyonu üzerinde çalışan bilim insanları, aynı genin bedenin diğer organlarıyla arasındaki ilişkiyi tespit etmeye çalışıyor.

Avrupa nüfusunun yaklaşık yüzde 20'si bu gen varyasyonunu taşıyor.

Grarup, araştırmanın bu kadar çok kişiyi kapsaması nedeniyle varılan sonuçların önemli olduğundan bahsetti.

Obezite ve diyabet çalışmalarına katkı sağlayacak

Grarup, çalışmalarının obezite ve diyabet hastalıklarının tedavisi için ilaç geliştirilmesine katkı sağlamasını bekledikleri anlattı.

Araştırmacılar, aynı gen varyasyonunun yüksek tansiyon ve bel çevresinde daha fazla yağ birikmesiyle de bağlantılı olduğunu düşünüyor.

Kaynak: AA