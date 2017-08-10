Tatilde yaz gribine yenik düşmeyin!

Sıcak havaların gripten koruyucu etkisi olduğu düşünülse de, yaz aylarında da ateş, halsizlik, kas ağrılarıyla gelen grip benzeri şikayetler yaşanabiliyor. Genellikle yaz tatilinde ve sonrasında kendini gösteren; burun akıntısı, ses kısıklığı, terleme hatta ateşle ortaya çıkan yaz gribini, klima kullanımı da kolaylıkla tetikliyor.

Yaz gribi; sonbahar ve kış mevsiminde görülenden farklı olarak, saman nezlesine benzer şekilde, havadaki parçacıklara karşı gelişen bir çeşit alerji şeklinde kendini gösteriyor.

KBB Uzmanı Op. Dr. Oğuz Yılmaz, “Alerjik reaksiyona sebep olabilen nedenler, kişinin vücut direncinin düşmesi, yaz mevsiminden dolayı sürekli ince giyinilmesi, klima tozları, plajlar ve toplu yaşanılan yerlerin artması; bu mevsimde de sıklıkla grip tipi virüs enfeksiyona neden olabilmektedir” diyor.

Soğuk algınlığı için kullanılan ilaçlar iyi gelmiyor

Grip ile benzer belirtiler gösterse de, hastalığın sebep olduğu organizmalar gribe göre çok farklı. Öncelikle bu hastalığın kişiden kişiye bulaşmadığını söyleyen Dr. Yılmaz, yaz gribi ve korunma yolları hakkında şunları söylüyor:

“Hastalık mikrobu; su tesisatlarında, soğutma kulelerinde, havalandırma sistemlerinde çoğalarak bulaşır. Bu cihazların içinden geçen suların zerreciklerinin solunması veya istem dışı nefes yollarına kaçması ile ortaya çıkar. Günler içinde kişinin yavaş yavaş hastalanmasına neden olur. Yaz gribinde, kış gribi ve soğuk algınlığında kullanılan ya da çevreden tavsiye edilen ilaçlar kesinlikle kullanılmamalı ve mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına başvurulmalıdır.

Yaz gribinden korunmak için bunlara dikkat!

- Dengeli beslenin.

- Diğer hava kirliliğine neden olan etkenlerden uzak durarak kısmen korunun.

- Bu dönemde rejim yapmayın.

- Bol su ve sıvı tüketin.

- Meyve ve sebze ağırlıklı beslenin.

- Uyku ve istirahate dikkat edin.

- Güneş etkisinde fazla kalmayın.

- Şikayetler yüksek ateşle beraber seyrederse, ilk fırsatta doktora başvurun.

En büyük tetikleyici 'klima' nasıl kullanılmalı?

Yazın klima kullanımı genel olarak minimum düzeyde olmalıdır. Ancak klima kullanılması gerekiyorsa, klimanın sık sık kapatılması bir süre bekledikten sonra tekrar açılması, hafif ama kesintisiz birkaç saat çalıştırılması, sıcaklık ayarının çok düşürülmemesi, ideal serinliği elde edecek şekilde kurulması, bakımlarının düzenli olarak yaptırılması ve filtrelerinin zamanında yenilenmesi çok önemlidir. Uyunacak olan odanın pencere yoluyla havalandırılması, klima ile serinletilmesinden daha sağlıklıdır.

Klima kullanmanın 7 kuralı

- Gün boyu tüketmeniz gereken su miktarını, saat başına yayarak tüketin.

- Klimayı 22-23 derece civarında tutun.

- Soğuk hava üfleme hızının düşük şiddette olmasına dikkat edin.

- Soğuk hava çıkış yönünü, odanın tavanına dönük ve sabit tutun.

- Klimayı uyuyan kişilerin üzerine direkt yönlendirmeyin.

- Hem pencere hem klimanın açık olduğu bir odada uyumayın.

- Üşüme hissiyle uyandığınızda klimayı kapatın veya sıcaklık ayarını 3 - 4 derece artırın.

- Şikayetler yüksek ateşle beraber seyrederse, ilk fırsatta doktora başvurun.