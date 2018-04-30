Taklitçi hastalık: Alerjik rinit

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. İsmet Bulut uyardı: Gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilebilir. Özellikle viral enfeksiyonların belirti bulgularıyla alerjik rinit kliniğinin benzerliği, alerjik rinit tanısının atlanmasına neden oluyor.

Bulut, alerjik rinitin burunda akıntı, tıkanıklık, kaşıntı ve aksırık gibi semptomlara neden olan inflamatuvar bir problem olduğunu söyledi.

Alerjik rinitin dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 20-40'ını etkilediğinin tahmin edildiğini ifade eden Bulut, sorun bölgeler arasında önemli farklılıklar gösteriyor dedi.

"Hastaları en çok burun tıkanıklığı rahatsız ediyor"

Doç. Dr. İsmet Bulut, sigaranın alerjik rinit gelişiminde iç ortam hava kirliliğine neden olan en önemli faktör olduğunu ve buna maruz kalmanın alerjik hastalığın şiddetini artırdığını vurguladı.

Bulut, "Hapşırık, burun kaşıntısı, akıntısı ve tıkanıklığı, alerjik rinitte en sık görülen semptomlar arasındadır. Birçok hasta boğaz, kulak ve damak kaşıntısı da tariflemektedir. Duyarlı olunan alerjene maruziyetle semptomların tetiklenmesi tipiktir" dedi.

Alerjik riniti tetikleyici faktörler, ev tozu akarı, evcil hayvan ve hamam böceği gibi yıl boyu karşılaşılan ev içi alerjenlerle, polen veya mantar gibi ev dışı etkenler.

Bulut, bazı bireylerin ev içi, bazılarının da özellikle ilkbaharda ve mevsim geçişlerinde ev dışı alerjenlere duyarlılık gösterdiğini söyledi.

Bulut, burun tıkanıklığının, alerjik rinitte hastaları en fazla rahatsız eden semptom olduğunu ve yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini belirtti.

"Alerjen spesifik immünoterapiyle tam kontrol sağlanıyor"

Alerjik rinitin en sık karşılaşılan kronik hastalıklardan biri olduğunu anlatan Bulut, sorunun başka hastalıklarla da karıştırılabildiğine dikkat çekti.

Özellikle viral enfeksiyonların belirti ve bulgularıyla alerjik rinit kliniğinin benzerliği olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Bulut, şunları söyledi:

"Sıklıkla ateş, halsizlik ve kas ağrıları gibi semptomların olması, burun kaşıntısının olmaması ve tablonun 7-10 gün içinde gerilemesi akut enfeksiyonu düşündürmelidir. Bakteriyel sinüzitte, yüz ve baş ağrısı, basınç hissi, pürülan burun akıntısı ve sürekli burun tıkanıklığı bulunabilir. Ayrıca ayrıntılı bir öykü alınmasıyla şikayetlerin yıl içindeki mevsimsel değişimi de sorgulanarak alerjik rinit ayrımı yapılabilir. Bu nedenle hastanın immünoloji ve alerji hastalıkları uzmanına yönlendirilmesi çok önemlidir. Uzman hekimlerce uygulanan alerjen spesifik immünoterapi (alerji aşısı) ile hastalığın seyri tamamen değişmiş olup, tam anlamıyla kontrol sağlanabilmektedir."

Kaynak: AA