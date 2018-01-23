Suriyeli Hasan 1 kilo 600 gramlık kitlesinden kurtuldu

Hasan Haca Abdullah 4 sene önce annesi babası ve 3 kardeşi ile Suriye'den Türkiye'ye geldi. 11 yaşındaki Hasan'ın rahatsızlığı 2 sene önce başladı. Rahat nefes alamıyor, yemek yiyemiyordu.

Göğüs bölgesinde tam 1 kilo 600 gram ağırlığında bir kitle olduğu belirlendi. Hasan'ın kitlesi sol akciğerinin üstüne çökmüştü. Kitle onda solunum sıkıntısı yaratıyordu.

4 sene önce ailesiyle birlikte Suriye'den Türkiye'ye gelen küçük Hasan'ın iki senedir taşıdığı, 1 kilo 600 gram ağırlığındaki kitle çıkarıldı.https://t.co/vkUSnlXz3v pic.twitter.com/NGL5aojcys — TRT HABER (@trthaber) 23 Ocak 2018

Başvurdukları hastaneler de hayati risk nedeniyle ameliyatı göze alamadı. Küçük Hasan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk cerrahisi bölümünde yapılan başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuşturuldu.

Hasan'a geniş bir sağlık ekibi müdahale etti ve onu yaşatmak için büyük bir çaba gösterildi.

Şimdi onun yeni öğrendiği Türkçesi ile usulca ifade ettiği bir isteği var o da okula gitmek.

Kaynak: TRT Haber