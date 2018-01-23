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Buradasınız : » » Suriyeli Hasan 1 kilo 600 gramlık kitlesinden kurtuldu

Suriyeli Hasan 1 kilo 600 gramlık kitlesinden kurtuldu

Küçük Hasan'ın göğüs bölgesinde 2 senedir taşıdığı, 1 kilo 600 gram ağırlığındaki kitle çıkarıldı.

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Suriyeli Hasan 1 kilo 600 gramlık kitlesinden kurtuldu

Hasan Haca Abdullah 4 sene önce annesi babası ve 3 kardeşi ile Suriye'den Türkiye'ye geldi. 11 yaşındaki Hasan'ın rahatsızlığı 2 sene önce başladı. Rahat nefes alamıyor, yemek yiyemiyordu.

Göğüs bölgesinde tam 1 kilo 600 gram ağırlığında bir kitle olduğu belirlendi. Hasan'ın kitlesi sol akciğerinin üstüne çökmüştü. Kitle onda solunum sıkıntısı yaratıyordu.

Başvurdukları hastaneler de hayati risk nedeniyle ameliyatı göze alamadı. Küçük Hasan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk cerrahisi bölümünde yapılan başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuşturuldu.

Hasan'a geniş bir sağlık ekibi müdahale etti ve onu yaşatmak için büyük bir çaba gösterildi.

Şimdi onun yeni öğrendiği Türkçesi ile usulca ifade ettiği bir isteği var o da okula gitmek. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: suriye, kitle, hasan haca abdullah
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