Stressiz bir hayat için 5 adım

Günümüzün en yaygın sorunlarından stres pek çok soruna yol açıyor. Hayatımızda yapacağımız küçük değişiklikler, alacağımız yeni kararlar, yeni hobiler ya da soruna biraz farklı açıdan yaklaşmak stresle mücadele etmede etkili olabilir.

Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin, günlük hayatın bir parçası olan stresle başa çıkmada önemli tüyolar verdi.

Bizi aşan, sınırlarımızı zorlayan, çözmekte zorlandığımız, çözemeyeceğimizi düşünmeye başladığımız her şeyin stres kaynağı olduğunu belirten Öztekin, stresle mücadelede 5 önemli adımı şöyle sıraladı:

“Kendinize güvenin: Çözümsüzlük duygusuna genelde zayıflık, acizlik, yetersizlik gibi duygular da eşlik eder. Artık kendinizi kendi sorunlarını bile çözmekten aciz, zavallı bir kişi olarak görmekten, kendinize ve çevrenize öfke duymaktan vazgeçin. Kendinizi sevin, kendinize değer verin, kendinize güvenin. Her insanın yapabileceği hataları, yanlış kararları, vermek isteyip de veremediğiniz tepkileri düşünüp aşırı şekilde kendinizi suçlayıp cezalandırmaya kalkmayın. Anlık durumlara bakarak kendiniz hakkında genel olumsuz yargılara varmayın. Kendi değerinizi düşürmeyin, diğer insanların da sizi değersizleştirmesine izin vermeyin. Güçlü yönlerinizi, geçmişteki başarılarınızı hatırlayın.

Soruna farklı açıdan bakın: Stres yaratan durumlara farklı açılardan bakarak alternatif olabilecek çözümler düşünün. Mantığınıza uyan, yapabileceğini düşündüğünüz ve uygun gördüğünüz olanını seçin. Örneğin eve gelecek misafiri en iyi şekilde ağırlamak sizin için stres oluşturuyorsa, beraber geçirilecek zamanın keyifli, neşeli, hoş sohbetli bir zaman dilimi olacağı düşünülmeli, bu düşünceyi kuvvetlendirmek için misafirle geçmişte yaşanılan güzel anlar hatırlanmalıdır. Daha farklı bakabilme ve olumlu yönlerini görebilme alışkanlığını iş hayatı, alışveriş, yolculuğa çıkmak gibi stres oluşturabilecek bütün alanlarda edinebilirsiniz.

Sağlığınıza dikkat edin: Fiziksel durumun ruhsal durumu, ruhsal durumun da fiziksel durumu etkilediği gerçeğinden hareket edersek, bedensel olarak sağlıklı kalmamızın, stresle baş etmede bize büyük destek sağladığı unutulmamalıdır. Spor gibi bedensel aktivitelerle beden zinde tutulmaya çalışılmalı, beslenmeye dikkat etmeli, uyku düzenli olmalı, çok fazla kafein ve alkol tüketiminden uzak durulmalıdır.

Bir hobi edinin: Kendinizle ilgili rahatlama alanlarını belirleyin ve bu alanlara hiçbir bahane üretmeden güçlü bir istek ve süreklilik sağlayacak şekilde yönelin. İlgilendiğiniz alan olarak; müzik aleti çalmak, resim, heykel, ahşap işleri, maket eşya yapımı, örgü dikiş gibi el becerisi gerektiren her türlü faaliyetleri seçebilirsiniz. Su sporları, yürüyüş, dağcılık gibi doğa sporları, piknik, fotoğrafçılık, teknik bilgi gerektiren uğraşların yanı sıra geziler, yardım dernekleri gibi kurumlar aracılığı ile yardım ve hayır işlerine yönelme, akraba ziyaretleri, fidan dikmek, meyve sebze yetiştirmek gibi toprakla ilgili faaliyetler sayılabilir. Bunların dışında kendinize özel, uğraşmaktan büyük keyif alabileceğiniz her türlü faaliyeti de ekleyebilirsiniz.

Kendinize 5 dakika ayırın: Çok stresliyim diye düşünerek mevcut durumu pekiştirmekten vazgeçin. Beyninizi boşaltın.

a- Sessiz bir ortamda oturun, derin bir nefes alın ve sadece vücudunun ne hissettiğine odaklanın.

b- Derin nefes alıp vermeye devam edin. Duygularınızda nelerin azalıp çoğaldığını hissetmeye çalışın.

c- Vücudunuza odaklanmayı bırakın, sadece ne yapmak istediğinizi düşünün.

Kendinize ayırdığınız 5 dakikada doğal bir rahatlama sağladığınızı göreceksiniz. “