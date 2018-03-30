Starbucks, ürünlerine "kanser uyarısı" koyacak

Dava, California merkezli, kar amacı gütmeyen Toksik Maddeler Eğitim ve Araştırma Konseyi'nin girişimi ile açıldı. Starbucks, kahvede akrilamid düzeyinin "kanser için önemli bir risk oluşturacak seviyenin altında" olduğunu gösteremediği mahkemeyi kaybetti.

Konsey, Starbucks ve diğer şirketlerin, tüketicileri, kullandıkları kahvede yüksek miktarda akrilamid bulunduğu yönünde uyarmaları gerektiğini savunuyor.

Starbucks ve diğer firmaların 10 Nisan tarihine kadar temyize başvurma şansı bulunuyor. Mahkemenin kararı California eyaleti sınırları içinde geçerli olacak.

Akrilamid nedir?

Akrilamid, gıdalarda doğal olarak bulunmayıp, işleme sırasında uygulanan yüksek sıcaklık sonucu oluşan, toksik ve kanserojenik bir bileşiktir.

Kaynak: Reuters