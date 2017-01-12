Soğuk havalar kalp krizini tetikliyor

Soğuk ve karlı havalar kendini gösterteriyor. Soğuk havanın genel vücut sağlığına olumsuz etkileri kadar kalp sağlığı üzerinde de olumsuz etkileri bulunuyor. Kalp krizi gibi ciddi sonuçlara neden olabilecek kalp rahatsızlıkları kış aylarında daha sık görülüyor. Yrd. Doç. Dr. Salih Salihi, kışın daha çok kalp krizi vakalarının görülmesini; solunum yolu enfeksiyonları, kış aylarında genellikle daha hareketsiz bir yaşam tarzı tercih edilmesi, daha ağır ve kaloriden zengin gıdalar tüketilmesi, güneşle temasın daha az olmasının getirdiği bazı hormonal değişiklikler ve kapalı havaların oluşturduğu strese bağlıyor.

Soğuk hava damarları büzüyor

Kalp krizlerinin kış aylarında daha sık olmasının belki de en önemli sebebi; soğuk havaların uyardığı damarlardaki büzülme, spazm ve tansiyonu yükseltici etkisi olduğunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Salih Salihi, “Nasıl soğuk havada elimizde ve yüzümüzdeki damarlar büzülüyorsa, kalbimizdeki damarlar da aynı reaksiyonu göstererek büzülme eğilimindedir. Özellikle kalp damarlarında problemi olan kişilerde veya daha önceden stent takılmış veya koroner bypass ameliyatı olmuş kişilerde bu soğuk havada kalp damarlarında büzülmeye yol açarak daha fazla belirtilere sebep olabiliyor” diyor.

Kalbiniz kış mevsimine hazır mı?

Kalp hastalarının kalp sağlığı için mevsimsel kurallara uyması gerektiğinin altını çizen Yrd. Doç. Dr. Salih Salihi, kalp hastalarının yaşam şekillerini hava koşullarına göre ayarlamaları gerektiğini söyledi. Herkesin kalp krizini tetikleyen soğuk havalar için önlem alması gerektiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Salih Salihi, sözlerini şu uyarılarda bulunarak tamamlıyor:

“Arabayı kışa hazırlamak için nasıl bir takım bakımlarının yaptırılması gerekiyorsa kalp de kış mevsimine hazırlanmalıdır. Sağlıklı beslenilmeli, aşırı tuz kullanımının önüne geçilmeli, öğün atlanmamalı, bir öğünde çok fazla yemek yerine az az ve sık sık yemek tercih edilmelidir. Ayrıca öğünlerinizde bitkisel besinleri, haşlanmış, ızgara yemeklerine öncelik verilmeli. Sigarayı bırakın. Egzersizlerinizi soğuk hava yerine ev, spor salonu, kapalı ama sık sık havalandırılan alanlarda yapın. Çok soğuk havalarda dışarı çıkmanız zorunlu ise soğuk alan bölgelerinizi soğuktan koruyun ve ağzını atkınızla kapatın.” Açıklamasını yaptı.