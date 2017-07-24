Sofralarınızda mutlaka bulundurun

Salatalarınıza, yemeklerinize lezzet katan maydanoz, antioksidan zengini, bol lifli, vitamin ve mineral deposu bir ürün. Uzmanlar tarafından bolca tüketilmesi tavsiye edilen ve 100 gramı 36 kalori olan maydanozun yaprakları kolesterol ile yağ içermiyor. Maydanoz; A, C, E ve K vitaminleri ile B9 vitamini, yani folikasitin de iyi bir kaynağı. Aynı zamanda kalsiyum, potasyum ve demir minerallerinden de zengin.

Maydanoz denilince akla ilk olarak bağışıklık sistemi geldiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Gence, "İçeriğindeki A, C, K vitaminleri ile folat bağışıklık sisteminizi güçlendirirken, A vitamini aynı zamanda lenfosit ve beyaz kan hücreleri üzerinde doğrudan etkili oluyor. Sağlıklı bir vücut, sıvıyı muhafaza ediyor. Ancak ödem gibi sıvı birikmesi sonucunda vücut şişiyor." dedi.

Ödem için birebir

Gence, "Ödem sorununuz varsa birkaç çay kaşığı maydanoz suyu bile rahatlamanızı sağlıyor. 1 bardak kaynar suya maydanoz saplarını ekleyin. Maydanoz suyu toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olacak." şeklinde önerilerde bulundu.

Kalp hastalıkları ve kanserden koruyor

Maydanozun aynı zamanda kalp sağlığı ve kansere karşı da koruyucu etki gösterdiğine dikkati çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Gence, "Folik asit içeriği sayesinde kalp dostu olarak nitelendiriliyor, çünkü kalp krizi riskini artıran homosisteinmiktarının azalmasında yardımcı oluyor. Diüretik etkisi sayesinde tansiyon düşürücü etkisi bulunuyor. Kansere karşı koruyucu fonksiyon üstleniyor. Ayrıca içerindeki K vitamini ve demir bakımından zengin olan maydanoz, vücuttan toksinlerin atılması sağlıyor ve kanı temizliyor. Karaciğeri zehirli maddelerden temizlemek için de yardımcı oluyor. Araştırmalara göre, maydanozun diyabeti olan hastalarda kan şekeri düzeyini düşürmeye yardımcı olduğu kanıtlandı. Maydanozun içeriğindeki flavonglikozidinden dolayı idrar söktürücü etkisi bulunuyor. Bu sayede maydanoz, böbrek taşı, safra kesesi ve enfeksiyonlarının tedavisinde yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

Diş ve diş eti hastalıklarını önlüyor

Diş ve diş eti hastalıklarına karşı koruyucu görev gören maydanozun ağız kokusunun giderilmesinde de etkili olduğunu belirten Uzman Gence, "Maydanoz ciddi bir hastalığın nedeni olmadığı takdirde mide bulantısına iyi geliyor. Yaprakları ve sapı antiseptik olan maydanozun gaz giderici etkisi de mevcut. Maydanozun beta karoten ve C vitamini içeriği sayesinde anti-inflamatuar özelliği bulunuyor. Böylelikle artrit kontrolünde önemi fayda sağlıyor. Maydanoz içeriğindeki beta karotensayesinde ileri yaştaki kişilerde retina sağlığını koruyor. A vitaminin iyi kaynağı olan maydanoz göz sağlığını koruyucu etki gösteriyor. Klorofil içeren maydanoz antibakteriyel özelliğe de sahip. Bu sayede ağız kokusunun önlenmesinde yardımcı besindir" dedi.

Aşırıya kaçmayın!

Son olarak maydanoz tüketmenin de bir sınırı olması gerektiğini ve fazla tüketildiğinde sağlık problemlerinin ortaya çıkabileceğini belirten Acıbadem Eskişehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Gence, sözlerine şu şekilde devam etti:

"10 sap maydanoz C vitamini ihtiyacının yarısını karşılıyor. 60 mililitreden fazla maydanoz suyu içmemeye dikkat edin. Hamilelik ve emzirme döneminde maydanozun aşırı tüketiminden kaçının. Fazla tüketim, hamilelik döneminde kasılmaları artıracağı gibi riskli olabiliyor. Emzirme döneminde de diüretik etkisi nedeniyle süt salgısının azalmasına yol açabiliyor. Ciltte döküntüye ve cildin güneşe ekstra hassas hale gelmesine yol açabiliyor. Kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız dikkatli olun. Çünkü içeriğindeki K vitamini ile ilaç etkileşiyor. Kanın pıhtılaşmasında rol oynayan K vitamini bazı ilaçların etkisini azaltıyor. Kan basıncını yükseltebildiği için hipertansiyon hastası iseniz maydanoz tüketimini sınırlandırmanız önemli. Maydanoz suyu detoks programlarında yer alsa da dikkatli olun. Zayıflamak uğruna bilinçsizce aşırı miktarda tüketilen maydanoz suyu diüretik etkisi nedeniyle vücuttan atılan sıvı yüzünden zayıflama sağlanmış gibi göstererek tartıda yanılgılara neden olabiliyor. Kilo kaybı yağ ağırlığından olmadığı sürece doğru zayıflama söz konusu olmuyor.".