Soda ve maden suyu zayıflatır mı?

Soda, maden suyu tüketmek, sizi daha fazla su içmeye teşvik edecektir. Bu iyi bir özelliktir çünkü araştırmalar suyun kilo kaybında etkili bir içecek olduğunu gösteriyor. Ancak, karbonatlı su herkes için doğru seçim olmayabilir.

Ülser gibi mide problemi olanlara, tansiyon problemi yaşayanlara bu içecek önerilmez. Soda ve maden suyu 0 kaloridir yani herhangi bir kalori alımına neden olmaz.

1 şişe meyveli soda 94, 1 su bardağı meyveli soda ise 75 kaloridir. Bu kalori miktarları soda ve maden suyunun markasına göre değişiklik göstermekle beraber, şişenin etiketinde kalori miktarını görebilirsiniz.

Diyetisyenler ne diyor?

Uzman Diyetisyen M. Turgay Köse, maden suyunun zayıflamaya etkileri hakkında şu bilgileri veriyor:

Maden suyu, içeriğindeki mineraller ve özellikle bikarbonat sayesinde sindirimi kolaylaştırıcı olarak görev yapar. Alkali yapısıyla mide asidini nötralize eder. Böylelikle sindirim sistemine faydalı olup, mideyi rahatlatır. Dolayısıyla zayıflama diyeti uygulayanlar için rahatlıkla önerilebilir.

Soda ve maden suyu zayıflatıyor

240. Amerikan Kimya Derneği Ulusal Toplantısında sunulan 2010 klinik sonuçlarına göre, su içmenin orta yaşlı yetişkinlerde kilo vermeye yardımcı olduğu tespit edilmiştir. 12 hafta boyunca katılımcılar her yemekten önce 2 bardak su içmişlerdir ve bu durum iştahı bastırarak öğün başına aldıkları kaloriyi 90 kaloriden 75’e düşürmüştür. Araştırma sonunda bu şekilde su içenlerin içmeyenlere göre 2,25 kilo daha fazla verdikleri saptanmıştır. Soda ve maden suyu içmek ise, suya nazaran midenizi daha çabuk dolduracak, böylece kalori alımını sınırlandırıp, sizi zayıflatacaktır.

'Sodayı sade için yada fesleğen, nane katın'

Soda, kalorisiz olmasıyla diğer içeceklerden daha avantajlıdır. Örneğin 340 ml yani 1 kutu kola tüketmek, 149 kalori almanız demektir. Soda seçerken yapay tatlandırılmış sodalardan uzak durun. Piyasada limonlu, sade, meyveli pek çok soda çeşidi bulunmaktadır. Amerikan Journal Halk Sağlığı’nın 2014’de yayınladığı çalışmaya göre, meyveli sodalar daha fazla yemenize neden olur. Birçok marka sodada portakal, limon ve ahududu gibi doğal lezzetler kullanılıyor. En az kalori için, meyveli soda yerine sade sodayı portakal ya da limon dilimi ile ya da ezilmiş çilekle birlikte tüketebilirsiniz. Sodaya katabileceğiniz, nane ve fesleğen gibi otlar da ferahlatıcı etki sağlayacaktır.

Zayıflamak için ipuçları

Sodayı, meyve suyu gibi diğer içeceklerin kalorisinden kısmak için kullanabilirsiniz. Mesela bir bardağın yarısını meyve suyu yarısını soda ile doldurabilirsiniz. Bu şekilde kaloriyi ¼ ya da ½ oranında azaltabilirsiniz.

İrratbl bağırsak sendromunuz varsa soda tüketmemelisiniz. Sodada bulunan karbondioksit, gaz ve şişkinlik ile düzensiz bağırsak sendromunu daha da şiddetli hale getirir.