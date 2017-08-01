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Buradasınız : » » Sinir sıkışması nedir?

Sinir sıkışması nedir?

Sinir sıkışması nedir? Nasıl tedavi edilir? İşte merak ettiğiniz soruların yanıtı...

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Sinir sıkışması nedir?

Sinir sıkışması nedir?

En çok kimlerde görülür?

Sinir sıkışması nasıl oluşur?

Sinir sıkışması tedavisi nasıl olur?

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Doç. Dr. K. İkbal KARADAVUT merak ettiklerinizi yanıtlıyor...

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