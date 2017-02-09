Sigaradan 'beyaz melekler' kurtardı

Sigara nedeniyle sağlığını, yaşam kalitesini yitiren tiryakiler, bağımlılıktan kurtulmak için sigara bırakma polikliniklerinden destek alıyor. İzmir'de geçen yıl polikliniklere başvuranların yarıya yakını sigarayı hayatından çıkarmayı başardı.

Polikliniğe başvuran sigara tiryakileri, çeşitli testlerden geçirildikten sonra bağımlılık düzeyine göre ilaç tedavisine başlatılıyor. Doktorlar, tedavi sonrası da hastaları yalnız bırakmıyor, bu kişiler ile görüşerek tekrar bağımlı haline gelmemeleri için kontrollerini yapıyor.

Sağlıkçılardan yakın ilgi gören tiryakiler, kendilerini daha sağlıklı bir yaşama yönlendiren doktorlara "beyaz melek" gibi isimler koyuyor.

Günde 4 paket sigara içiyordu

Sigarayı bırakmadan önce günde en az 4 paket sigara kullandığını belirten 60 yaşındaki Mahmut Atik, tır şoförü olduğu için uzun saatler süren yol boyunca sigara içtiğini anlattı.

Yürümekte zorlanması, yediklerinin tadını alamaması gibi şikayetler üzerine arkadaşının tavsiyesiyle polikliniğe geldiğini ifade eden Atik, sigarayı bırakmak için elinden geleni yaptığını aktardı.

Atik, iş için gittiği Almanya'da doktor randevusunu hatırlayınca işini yarıda bıraktığını kaydederek, "Randevumu kaçırmamak için Almanya'dan işimi bitirmeden geldim. Doktorum benim beyaz meleğim. Beni kurtardı." dedi.

Sigara parasıyla torunlarına hediye alıyor

Kıyafetlerine sinen sigara kokusu nedeniyle hem kendisinin hem de torunlarının çok rahatsız olduğunu, çok sevdiği torunlarının bu koku nedeniyle yanına yaklaşmadığını anlatan 62 yaşındaki Gürsel Pekel de torunlarından daha kıymetli olmadığını düşünerek bu kötü alışkanlığı bırakmaya karar verdiğini söyledi.

Pekel, "Sigaraya verdiğim parayla şimdi torunlarıma hediye alıyorum. Sigara bağımlığı için derler ya 'dumanını yel alıyor, parasını el alıyor, bana da zehri kalıyor'. Gerçekten öyle. Bırakmamıza vesile olan meleklerimize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Babası ve dayısını sigaraya bağlı hastalıklardan kaybeden 38 yaşındaki Kıymet Cansu Özyiğit ise 9 aydır ağzına sürmediği sigarayı hayatından tamamen çıkarttığını belirtti. Hem sağlıklı yaşadığını hem de parasının cebinde kaldığını kaydeden Özyiğit, "Doktorlarımıza bazı hastalarımız 'beyaz melek' diyor. İnanın az bile. İyi ki varlar." diye konuştu.

8 bin kişiye sigara bıraktırdılar

Geçen yıl İzmir'de 8 bin kişiye sigara bıraktıran doktorlardan İzmir 9 No'lu Ana Çoçuk Sağlığı Merkezi'nde görevli Lütfiye Şahin, hastalara yol gösterdiklerini aktardı.

Bağımlılıların iradesinin büyük önem taşıdığını, bundan kurtulanların çok mutlu olduğunu vurgulayan Şahin, kendilerine "beyaz melek" denmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şahin, sigarayı bırakan her hasta için büyük mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

Konak Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Mutlu Nurgün de, sigarayı bırakmak isteyenlerin doktorlardan yardım almasını tavsiye etti. AA