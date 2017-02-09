Sigara her 6 saniyede bir kişiyi öldürüyor

DSÖ, sigara tüketiminin sınırlandırılmaması durumunda bu sayının 2030'da 8 milyona yükseleceği uyarısında bulunuyor. Dünyada 6 saniyede bir kişinin, yılda 6 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sigaranın ekonomiye maliyeti 1 trilyon dolar. Türkiye'den Japonya'ya, Mısır'dan Avustralya'ya birçok ülkede sigara tüketiminin sınırlandırılması için düzenlemeler uygulanıyor. Türkiye sigarayı bıraktırmaya yönelik düzenlemelerde altıncı sırada geliyor. Listenin başında Brezilya yer alıyor. En sıkı uygulamalar Türkmenistan'da, en pahalı sigara Avustralya'da satılıyor. AA