  • 09 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Sigara her 6 saniyede bir kişiyi öldürüyor

Sigara her 6 saniyede bir kişiyi öldürüyor

9 Şubat'ı "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" kabul eden DSÖ verilerine göre, dünyada her 6 saniyede bir kişi, yılda yaklaşık 6 milyon kişi, sigara nedeniyle hayatını kaybediyor.

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Sigara her 6 saniyede bir kişiyi öldürüyor

DSÖ, sigara tüketiminin sınırlandırılmaması durumunda bu sayının 2030'da 8 milyona yükseleceği uyarısında bulunuyor. Dünyada 6 saniyede bir kişinin, yılda 6 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sigaranın ekonomiye maliyeti 1 trilyon dolar. Türkiye'den Japonya'ya, Mısır'dan Avustralya'ya birçok ülkede sigara tüketiminin sınırlandırılması için düzenlemeler uygulanıyor. Türkiye sigarayı bıraktırmaya yönelik düzenlemelerde altıncı sırada geliyor. Listenin başında Brezilya yer alıyor. En sıkı uygulamalar Türkmenistan'da, en pahalı sigara Avustralya'da satılıyor. AA

Etiketler: Sigara tüketimi, sigara, dünya sigarayı bırakma günü, DSÖ
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