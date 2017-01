Şifa kaynağı narın faydaları neler?

Sağlığa sayısız faydasıyla bilinen nar mucizevi bir meyvedir. Yıllar boyunca sağlıklı bir yaşam sürmek ve hastalıklara çare olması için tüketilmelidir.

Nar meyvesi B5, B6, C ve E, C, B1 ve B2 vitaminlerinin yanında zengin potasyum, magnezyum ve folat içeriyor. Nar, neredeyse bilinen her antioksidanı içermesiyle meşhurdur.

MedlinePlus Medikal Ansiklopedisinde, nar suyunun obezite tedavisinde kullanılabildiği ve kilo vermeye yardımcı olduğu bilgisi geçmektedir.

Nar lif bakımından da oldukça zengindir; 1 su bardağı nar tanesinde 7 gr lif vardır ki bu oran çok yüksektir. Lifli gıdaların kişiyi uzun süre tok tuttuğu, acıkmayı önlediği, zayıflama üzerinde etkili olduğu pek çok bilimsel araştırmaya konu olmuştur.

Tokluk hissini artırıyor

İngiltere’nin en çok satan gazetelerinden olan Daily Mail’de yer alan habere göre düzenli nar tüketimi tokluk hissini artırarak. acıkmanızı geciktirmektedir.

Gönüllülerle yapılan bir araştırmada, nar takviyesi alanların daha az acıkma hissettikleri tespit edilmiştir. Nar ekstraktı alan grubun almayana göre %22 daha az yediği belirlenmiştir.

Şişmanlıkla savaşıyor

"Nutrition" (Beslenme) isimli tıp dergisinde 2012 Haziran ayında yayımlanan makalede, narın, antioksidan ve polifenoller açısından zengin yapısıyla obezite yani şişmanlıkla savaştığı bilgisi geçmektedir.

U.S. Department of Agriculture (ABD Tarım Bakanlığı), 1 su bardağı nar suyunda 139 kalori olduğunu aktarıyor. 100 gr. nar ise 83 kaloridir. Kilo kontrolü için günlük beslenmede nar yer alabilir.

Vitamin deposu

Nar bol miktarda C vitamini, polyphenol, demir, potasyum içerir ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Ayrıca kolestrol ve şekeri dengeleyen nar, kanser hücrelerinin gelişmesine engel olurken, kalp sağlığının korunmasında da yardımcı olur.

Nar, B5, B6, C ve E, C, B1 ve B2 vitaminlerinin yanında zengin potasyum, magnezyum ve folat içeriyor. Yaklaşık bir su bardağı nar suyu günlük ihtiyacımız olan C vitamininin % 25’ini karşılar. İsmi Kuranı-ı Kerim’de geçtiği için, halk arasında ‘Cennet Meyvesi’ olarak da adlandırılan narı günlük tükettiğinizde yorgunluğu giderir ve vücuda zindelik kazandır.

Nar suyunun faydaları

Genel anlamda narın faydalarını artık biliyoruz. Fakat nar suyunun insan sağlığına faydasının çok özel bir yeri vardır. Nar suyunun faydalarını kısaca faydalarını sıralayacak olursak:

-Grip virüslerini yok edici özelliği vardır, gribal enfeksiyonlara karşı çok etkilidir.

-Kanda oksitlenmeyi engeller, bunu içerdiği antioksidanlar sayesinde yapar.

-Nar özü, antibiyoktiklerle kullanıldığında dirençli bakterileri de öldürebilir.

-Kalp ve damar sağlığının korunmasını sağlar.Damar tıkanıklığını önleyici etkisi vardır.

-Kanserin yayılma hızını azaltır ve kanser hücrelerini öldürme özelliği vardır.

-Kolesterol ve şekeri dengeler

-Kan yapıcı özelliği vardır.

-Erkeklerde sperm yapıcı özelliği vardır ve canlılığı arttırır.

-Romatizma ve eklem ağırlarının olduğu bölgelere uygulandığında ağrı kesici özelliği vardır.

-Bayılmalara karşı nar suyu içilebilir.

-Bağırsak parazitlerini öldürür ve iyi bakterilerin artmasını sağlar.