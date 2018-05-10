  • 10 MAYIS 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » SGK 18 ilacı geri ödeme listesine aldı

SGK 18 ilacı geri ödeme listesine aldı

Çoğu akciğer kanseri tedavisinde kullanılan ilaçlar geri ödeme listesine dahil edildi.

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SGK 18 ilacı geri ödeme listesine aldı

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