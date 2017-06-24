Seyahate çıkacaklara "gıda güvenliği" uyarısı

Seyahate çıkacaklara, özellikle mola yerlerinde açık ve menşei belirsiz suları içmemeleri, salata, sütlü tatlı, pasta ve zeytinyağlıların soğuk, pişirilmiş kırmızı et, tavuk ve balık yemeklerinin ise sıcak tutulmasına dikkat etmeleri uyarısı yapıldı.

Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, yaptığı açıklamada, yaz ve bayram tatili dolayısıyla yola çıkacakların, hava sıcaklıklarının artmasına bağlı olarak gıda tüketiminde dikkatli davranmalarını istedi.

Özellikle bayramla birlikte ev ziyaretleri ve seyahatlerin de artacağını ifade eden Saner, yolculuk sırasında araçta bozulabilecek yiyecek ve içecek bulundurulmaması, meyve gibi yiyeceklerin de en kısa sürede tüketilmesi gerektiğini dile getirdi.

Saner, yiyecek ve içeceklerin ürünün gerektirdiği koşullarda saklanmasının şart olduğuna işaret ederek, "Yolculuk molalarında, otel, restoran ve benzeri yerlerde açık ve menşei belirsiz suların içilmemesi, şişelenmiş suların tercih edilmesi gerekir." dedi.

"Sıcak hava, bakterilerin üremesine yol açıyor"

Zeytinyağlı yiyecekler, salata, sütlü tatlı ve pasta gibi gıdaların soğukta ve üstleri kapalı bulunmasının gıda güvenliği açısından temel bir gereklilik olduğuna dikkati çeken Saner, şunları kaydetti:

"Aynı şekilde özellikle yüksek protein içeren, önceden pişirilmiş et, tavuk ve balık yemeklerinin servis öncesinde sıcak tutuluyor olmasına dikkat edilmeli. Restoran ve otellerde yemek yerken özellikle bunlara dikkat edilmelidir. Bu tip gıdaların ortam sıcaklığında ve üstü açık sunulması çok yüksek bir zehirlenme riskini beraberinde getirmektedir. Çünkü bu şekilde yiyecekler öksürük, hapşırma gibi durumlara neden olmakta, sineklere de açık hale gelmektedir. Havaların da sıcak olması hem bulaşma kaynaklarına hem de bulaşan bakterilerin üremesine her türlü ideal şartı oluşturmaktadır."

"Seyahatte yiyecekler, soğuk termosta saklanmalı"

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilal Özcebe, özellikle tek kullanımlık suların tercih edilmesinin önem taşıdığını söyledi.

Seyahate giderken araçta pişirilmiş olarak poğaça, börek gibi gıdalara yer verilmesi gerektiğini belirten Özcebe, bunların sebzeli olanlarının tercih edilmesi ve yiyeceklerin soğuk termosta saklanması gerektiğini vurguladı.

"Hazır gıdaların saklanma koşulları önemlidir"

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Nazmi Bilir de gıda hijyeni konusunda yeterince titiz davranılmadığında yiyeceklerin hastalık gelişimine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Bilir, "Bu, bazı kimyasal maddelerin bulaşması sonucu meydana gelen zehirlenme şeklinde olabileceği gibi mikrop bulaşması ve üremesine bağlı salgın hastalıklar şeklinde de görülebilir. Uygun şekilde hazırlanmış da olsa hazır gıdaların saklanma koşulları önemlidir. Hazır gıda, kapalı kap içinde satışa sunulmuşsa, kabın kapağının tam olarak kapalı olmasına dikkat edilmeli." diye konuştu.