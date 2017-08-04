  • 04 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » 'Sanal oyunlar gerçek hayattan uzaklaştırıyor'

'Sanal oyunlar gerçek hayattan uzaklaştırıyor'

Doç. Dr. Aydoğan, internetten oynanan oyunların, çocukların gelişimlerini engelleyerek, içe kapanma ve kişilik bozuklukları gibi önemli sorunlara neden olabileceğini bildirdi.

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Sanal oyunlar gerçek hayattan uzaklaştırıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Aydoğan, internetten oynanan oyunların çocuklarda yalnızlık, sosyal problemler, içe kapanma ve oyunun içeriğine göre kişilik bozuklarına neden olabileceğini bildirdi.

Doç. Dr. Aydoğan, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Esenyurt'ta 13 yaşındaki Hakan Ekinci'nin evinde ölü bulunmasının ardından, internet üzerinden oynanan ve şiddet içeren oyunların ne kadar tehlikeli olduğunun yeniden gündeme geldiğini kaydetti.

Aydoğan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2013 yılında 6-15 yaş grubu çocuklar üzerinde yaptığı bir araştırmaya göre, çocukların bilgisayar kullanımına ortalama 8 yaşında başladığını ve yüzde 79,5'inin internete oyun oynamak için girdiğinin tespit edildiğini hatırlattı.

Bu durumun, büyük bir tehlike olduğu vurgulayan Aydoğan, "Dört kişiden birinin çocuk olduğu ülkemizde interaktif olarak internetten oynanan bu oyunlar, çocuklarımızın iyi nitelikleri bulunan sağlıklı birer insan olarak gelişmelerini engelleyerek, yalnızlık, sosyal problemler, içe kapanma ve oynadığı oyunun içeriğine göre kişilik bozukları gibi önemli sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir." diye konuştu.

Kontrollü ve sınırlı kullanım

Doç. Dr. Aydoğan, ebeveynlere güvenli ve akılcı internet kullanımı için "kontrollü" davranmalarını önerdi. Çocukların güncel ihtiyaçları doğrultusunda ve uygun sitelere sınırlı sürelerle girmelerine izin verilmesi gerektiğini belirtti.

"Çocuklarımızın internet ve bilgisayar başında yaptığı çalışmaları ebeveyn olarak takip etmeli ve sorgulamalıyız. Çocuklarımızın güvenli ve akılcı internet kullanımı için gerekli olan tedbirleri, ulusal olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve internet hizmeti sağlayan kurum ve kuruluşların güvenli internet kullanımı konusundaki önerilerini dikkate alarak sağlamalıyız. Özellikle çocuklarımızla aynı ortamda bulunduğumuz zamanlarda ebeveyn olarak yüz yüze iletişim fırsatlarını iyi değerlendirmeli ve kötü örnek olmamak adına internet ve bilgisayar başında gereğinden fazla vakit geçirmemeliyiz." diye ekledi.

Etiketler: sanal oyunlar
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