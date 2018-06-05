Sanal bağımlılık tehlikesi giderek artıyor

Uzmanlar, internetten, teknolojiden, oyunlardan kopamayacak bir noktaya gelindiğinde artık "oyun ya da internet bağımlılığı" gibi kavramlardan söz etmenin kolaylaştığını belirtti.

Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Onur Noyan, teknoloji bağımlılığı yaşının düştüğünü ve aile içerisinde saygı görmeyen bireyin, sanal alemde kendisine yapay bir güven ortaya çıkardığını söyledi.

"Ama bu sadece ergenlerin sorunu değil, artık yetişkin insanların da sorunu. Yani internet bağımlılığı sebebiyle üniversiteyi bitiremeyen bir sürü insan var."

Ayrıca Noyan, bu yapay güvenin de kişinin "oyun olarak gözüken cinayet ya da intihar araçları"nın peşinden sürüklenmesine sebep olduğunu vurguladı.

Bağımlılık bazı kriterlere göre değerlendiriliyor

Doç. Dr. Noyan, kişinin bağımlı olup olmadığının bazı kriterlere göre değerlendirildiğini anlattı. Ayrıca, teknoloji bağımlılığının beyinde yaptığı zararların neredeyse uyuşturucu madde kadar fazla olduğundan bahsetti.

"Bu, bence en kritik nokta. Teknoloji ve internet bağımlılığını önlemek amacıyla ailelere düşen bazı görevler var. 0-2 yaş aralığında çocukların hiçbir şekilde internet, televizyon, bilgisayar ve telefonla temas etmemesi lazım. 2 yaştan sonrasında da ailenin belirlemiş olduğu zaman dilimleri içerisinde, bu tabii ki 5-10 dakikayı geçmeyen aralıklarla, yaşa göre giderek yavaş yavaş artırılabilecek şekilde düzenlenmeli."

Noyan'ın ailelere önerileri şöyle:

Çocuğun okul çağı başladıktan sonra da aileyle birlikte, planlanan zaman dilimleri dahilinde internetle ya da teknolojik aletlerle temas etmesi gerekiyor.



Bu konuda ailenin eğitilmesi lazım. Aile bir şekilde çocuğun hangi internet sitesine girdiğini, neler yaptığını bilmeli. Bilmiyorsa da interneti mutlaka öğrenmeli. İnterneti kullanmayı bilmeyen bir aile, çocuğuyla ilgili hiçbir şey yapamaz. Bilgisayar mümkünse çocuğun odasından çıkarılmalı, ortak bir alana konulmalı.

Noyan, internet bağımlılığının gelişmesiyle izlenecek yollara dair de bilgi verdi. Bu konuyla ilgili bağımlılık yaşının düştüğünü ve internet bağımlılığının birçok sağlık sorununa yol açtığını söyledi.

"İnternet bağımlılığı sebebiyle yurtta, okulda, evinde kendi başına yaşayan insanlar var. Bu nedenle fiziksel sağlığını kaybedenler var. Bu sorunun en büyük sonuçlarından biri obezite. Son dönemlerde çocuk ve ergenlerde uzun süre oturmaya bağlı olarak romatizmal sorunların arttığı görülüyor. El bileğinde sinir sıkışmaları görülebiliyor."

"Bu konuda kontrol sağlamanın önemi büyük''

Yetişkin ve çocuklarda önemli olanın, kontrol kaybının fark ettirilmesi olduğunu söyleyen Noyan, uzun süre bilgisayar başında olmanın çeşitli psikiyatrik sorunlara da sebep olduğunu anlattı.

"Ailelerin bu sorunu bir kere öncelikle fark etmeleri önemli. Bundan sonra karşılarına çocuklarını alıp bir anlaşma ve kontrat yapmaları gerekiyor. Çocukla durumu anlatan sağlıklı bir sohbet yapılması gerekiyor. Bu durum önlemlere rağmen geliştiyse artık daha katı bir anlaşma kuralları çerçevesinde ilerlemek gerekiyor."

İnternet yerine başka bir aktivite

Doç. Dr. Noyan, ailelere, çocuğunu boş kaldığı zamanlarda internet yerine başka faaliyetlere yönlendirmesini önerdi.

"Öncelikle ailenin eğitilmesi gerekiyor. Aile televizyonunu kapatacak, kendisi ilgilendiği şeyi yapacak. Aile istiyor ki 'Benim çocuğum otursun, kitap okusun ben de telefonumla oynayayım'. Bu çok mümkün değil. Öncelikle ailenin çocuğundaki internet ve oyun bağımlılığı ile baş etmek için kendisini eğitmesi gerekiyor."

Bağımlı kişilerde tedavi "internet detoksu" ile uygulanıyor. Hasta, yaklaşık 3 hafta hiçbir şekilde elektronik, teknolojik alet, internet olmadan zaman geçiriyor. Bu süreçte kişinin ilgilenebileceği başka alanlar bulunuyor.

Kaynak: AA