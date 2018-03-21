Sağlıklı Yaşam Aracı, 10 milyon kişiye ulaştı

Sağlık Bakanlığı'nın sağlıklı yaşam bilincini oluşturmak için "Ulaşılacak her yere ulaşma" sloganıyla Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde başlattığı Sağlıklı Yaşam Araçları Projesi, iki yıldır devam ediyor.

Halk sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık risklerini azaltmak amacıyla başlatılan projede, 10 milyon kişiye ulaşıldı.

3 milyon kilometre yol

Sağlıklı Yaşam Araçları Projesi'nde 150 araç 81 ilde hizmet verdi. Teknolojik donanımlı mobil sağlık araçları Türkiye'nin her köşesine ulaşmak ve sağlık bilincini oluşturmak için iki yılda 3 milyon kilometre yol kat etti.

12 bin okula gidildi

Projeye dahil tüm araçlarda, deneyimli sağlık personeli haftada 45 saat hizmet veriyor. İki yıldır okullara, pazar alanlarına, AVM'lere, şehir merkezlerine ve hatta yaz aylarında plajlara giden sağlık personeli, Türkiye'de sağlık bilincinin artırılması konusunda büyük rol oynadı. Özellikle okul ziyaretlerinde büyük başarı elde eden Sağlıklı Yaşam Araçları, 12 bin okul ziyaretiyle 3 milyon öğrenciye ulaştı.

Türkiye'nin her köşesine uzanan proje kapsamında sağlık personelleri, ağız ve diş sağlığı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, depresyon, diyabet, fiziksel aktivite, hepatit, ishal, kalın bağırsak ve meme kanseri, KOAH, obezite, obeziteden korunma ve fiziksel aktivitenin önemi, organ bağışı, sağlıklı beslenme konusunda halka eğitim vererek materyaller dağıttı.

Sadece sağlık konularında değil, çocuk ihmal ve istismarı, kadına yönelik şiddet gibi konularda özel günler ve haftalarda diğer kurumlarla iş birliği yapılarak çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Kaynak: AA