Sağlıklı dişler için 10 önemli ipucu

Güzel ve sağlıklı dişlerin, estetik avantajlarının yanı sıra genel vücut sağlığımıza daolumlu etkisi olduğunu vurgulayan Dt. Selma Kurtoğlu, “ İhmal edilen küçük bir çürük; kalp-damar hastalıklarına, romatizmaya, ülsere, böbrek ve karaciğer sorunlarına hatta kansere bile neden olabilmektedir. Ağız ve diş sağlığının öneminin farkındalığında olan ülkelerde diş hekimine 6 ayda bir gitme zorunluluğu varkenülkemizde böyle bir zorunluluk olmamakla birlikte 2 yılda bir diş hekimine gidilmektedir. İleride oluşabilecek sistematik rahatsızlıkların önüne geçebilmek için ağız ve diş bakımını düzenli yapmak, koruyucu ve önleyici tedavileri yaptırmak esastır. “diye konuştu.

Kurtoğlu, ağız ve diş bakımında sağlıklı dişlere sahip olmak için 10 altın kuralı sıraladı.

1-) Sabah ve akşamdişleri fırçalamak, diş ipi kullanmak ve ağız gargaraları ile dişlerin detaylı tamtemizliğini yapmak.

Diş ipi çok yaygın olmamakla beraber diş temizliğini tamamlayan işlemdir. Dişler ne kadariyi fırçalansada ara yüzler ve protezlerin altı diş ipi yardımıyla temizlenir. Yapılan istatistiklere göre plağın ağızdan uzaklaştırılmasında diş fırçalamanın etkisi %66iken plağın ağızdan uzaklaştırılmasında diş ipinin rolü %34 olmaktadır. Günde 1 defamutlaka diş ipi kullanılmalıdır.

2-) Dengeli beslenme ağız ve diş sağlığı açısından oldukça önemlidir.

Beslenmedeilkprensip vücut için gereklihertürlüprotein vitamin , mineral ,karbonhidrat gibi tam besinlerin dengelibirşekildealınmasıdır. Bu dengeyi bozacak her türlü alışkanlıkgenel sağlığımızı nasıl olumsuz etkiliyor isediş sağlığımızı da olumsuz etkileyecektir.

3-) Fındık, ceviz gibisert besinler dişlerle kırılmamalıdır.

4) Havuç, elma gibi lifli ve çok sert besinleri yemek bir nevi diş fırçası görevi üstlenerek, dişleri temizler ve güçlendirir.

5) Şeker,çikolata lokum gibi gıdalardan sonra dişlerin özellikle fırçalanması veya bol su ileçalkalanması gerekmektedir.

6) Özellikle çocukluk çağında dişlerin çıkması ile birlikteazı dişlere fissürörtücü uygulanması çürükleri önlemektedir

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7) Şekersiz sakız çiğnemek dişlerin temizlenmesine yardımcı olur.

8) Asitli içecekleryerine doğal meyvesularıveya maden suları tercih edilmelidir.

9) Düzenli diş hekimine giderek, belirli aralıklar ile panoramik röntgen çektirerekçürük kontrolü yapılmalıdır.

10) Flor uygulaması ile dişleri güçlendirmektedir.