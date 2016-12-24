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Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı

Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle, normal doğum işlem puanları yükseltildi.

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Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Hizmet Başı İşlem Puan Listesi güncellenerek normal doğum işlem puanları yükseltildi. Bu kapsamda, normal doğum işlem puanı 185,5'ten 241,15'e yükseltildi.

Tebliğe göre, yağ metabolizması bozukluğu olarak bilinen konjenital jeneralize lipodistrofi tanısı konmuş hastaların kullandığı metreleptin etken maddeli ilaç, yurt dışından hastalara getirildiğinde bedeli SGK tarafından ödenecek.

Öte yandan, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla Hizmet Başı İşlem Puan Listesi ve Tanıya Dayalı İşlem Puan listeleri güncellendi. AA

Etiketler: Sağlık Uygulama Tebliği, süt, resmi gazete
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