Sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı geliyor

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, özel bir televizyon kanalının canlı yayınında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı pakette"

Demircan, sağlık çalışanlarıyla ilgili yasa paketi hazırlığı ve yıpranma hakkındaki bir soru üzerine, "Yasa paketi hazır, Bakanlar Kurulu'ndaki ilk sunumu yaptık ve önümüzdeki günlerde Meclis'e gelecek. Sağlığın ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemeleri de hazırladık bir paket olarak. Bu, önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak. Son şekli Meclis'te sunulacak metinde görülecek ama şu kadarını söyleyeyim, yıpranma yer alacak" yanıtını verdi.

Bakanlık listesindeki gıdaların reklamı için üç ayrı kategori

Yayımlanan RTÜK Yönetmeliği'nde çocuk programları ve çocuk kanallarında bazı gıdalara yönelik uygulanacak reklam yasağının anımsatılarak, Sağlık Bakanlığı'nın bu gıdaların yer alacağı kırmızı, turuncu ve yeşil listeleri hazırlayıp hazırlamadığının sorulması üzerine Demircan, listelerin tamamlandığını söyledi. Demircan, "Listeler hazırlandı ve RTÜK'e gönderildi. RTÜK bu uygulamaları takip edecek" dedi.

Demircan, listede yer alan diğer gıdalara ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"Turuncu bant denilen gıdalar kapsamında ise bunlar belli kurallara uydukları zaman reklamları yayımlanabilecek. Bunlar da tuzlu ve baharatlı atıştırmalıklar, sütlü içecekler, diğer içecekler, kahvaltılık gevrekler, yoğurtlar, süt, krema ve diğer benzer besinler, peynir, tüketime kolay hazırlanan gıdalar, tereyağı, katı yağlar, sıvı yağlar, ekmek ve ekmek ürünleri belli kurallar içerisinde uyması halinde reklamları yapabilecekler. Yeşil kısımda ise taze, dondurulmuş et, tavuk, balık, taze ya da dondurulmuş sebze, meyve ve bakliyat, süt, yoğurt, ayran, peynir gibi yiyecekler."

"Nişasta bazlı şeker kotası düşürüldü"



Demircan, nişasta bazlı şekerlerin (NBŞ) gıdalarda kullanılmasına yönelik olarak da toplumdan gelen talepler ve bilimsel öneriler doğrultusunda çalışmalar yapıldığını aktardı.

Demircan, "Biz, nişasta bazlı şekerler konusunda toplumu uyarmaya başlamıştık. Toplumdan ve siyasal iradeden gerekli yansıma geldi ve kota düşürüldü. Diğer şekerler de sağlık için sıkıntı oluşturuyor. Dolayısıyla biz toplumun bilinç düzeyi yükseldikçe talebin artacağını biliyoruz. Toplumun talepleri ve bilimin gerekleri yerine getirilecek" diye konuştu.

"Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin gündeme gelmesiyle birlikte şeker pancarı yerine NBŞ firmalarının öne çıkacağı yönünde eleştiriler var. Bunlara katılıyor musunuz, Sağlık Bakanı olarak böyle bir endişeniz var mı?" şeklindeki soru üzerine de Demircan, "Niye olsun? Öyle bir endişeyi ortaya çıkaracak öyle bir uygulama yok. Tersine nişasta bazlı şeker kotası düşürüldü" dedi.

Cinsel istismara yönelik düzenlenen çalışma

Çocuklara yönelik cinsel istismara yönelik yapılan çalışma hakkında da bilgi veren Demircan, "Kimyasal hadım yasalaşacak mı? Basına sızan bilgilere göre, hapis cezası sonrasında 5 yıllık bir tedavinin öngörüldüğü belirtiliyor. Son durum nedir?" sorusuna bunun birçok Bakanlığı ilgilendiren bir konu olduğu yanıtını verdi.

Demircan, Sağlık Bakanlığı'nı ilgilendiren yönleri ele aldıklarını, bunu ilgili yerlere bildirdiklerini ve Adalet Bakanlığı ile gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Son şekli verildiğinde açıklanacak" diye konuştu.

Kaynak: AA