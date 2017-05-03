Sağlık Bilimleri Üniversitesi "vücut yedek parçası" üretiyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Merkezi (METÜM), öncelikli olarak gazi ve iç güvenlik faaliyetlerinde yaralananlar için 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle "vücut yedek parçaları" üretiyor.

Bu kapsamda, merkezde geliştirilen kafatası, göğüs, çene, omurga ve yüz gibi bölgelerde, kaza ya da silahla yaralanma gibi nedenlerle kaybedilen organlar, aslına bire bir uygun üretilip hastanın vücuduna takılabiliyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, METÜM'ün "vücut yedek parçaları" üretimine hız verdiğini söyledi.

Merkezde kafatası, göğüs, çene, omurga ve yüz gibi bölgelerde kaza ya da silahla yaralanma gibi nedenlerle kaybedilen organların aslına bire bir uygun üretilerek, hastanın vücuduna takılabildiğini anlatan Prof. Dr. Erdöl, kamuda medikal anlamda tasarımdan üretime hizmet eden ve sertifika üretimleri yapan tek merkez olduklarını ifade etti.

Prof. Dr. Erdöl, METÜM'ün özellikle gazilerle, iç güvenlik faaliyetlerinde yaralananlar için önemli bir merkez olduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Merkezimizde, konvansiyonel yöntemlerle rekonstrüksiyon yapılamayan vak'alarda, kafatası, kalça kemiği, çene, göğüs kemiği gibi yaşam kalitesi için büyük önem taşıyan, parçalanan ya da alınan kemik dokularının yerine, 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle ürettiğimiz parçalar eklenebiliyor. Aynı zamanda hasta memnuniyeti ve medikal işlemlerde verimliliğin arttırılabilmesi, mikro ve makro boyutlardaki ürünlerin geliştirilmesi yönünde, gerekli araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütüyoruz."

"Hizmet SGK kapsamına alındı"

Prof. Dr. Erdöl, METÜM'de imal edilen tıbbi cihazların finansmanının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmasına yönelik bir protokol de imzaladıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Özellikle gazilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın ortez- protez ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik güzel bir adım attık. Bu protokolle, kamuda daha fazla hasta, merkezimizden yararlanma imkanı bulabilecektir. Vatandaşlarımızın daha etkin bir şekilde sağlık hizmetine ulaşmasına katkı sağlamak ve yaşam kalitelerini arttırmak bizim için çok önemli. Aynı zamanda alternatif üreticilerle rekabet edebilmek ve yurt çapında yaygın olarak tercih edilebilme adına önemli bir avantaj sağlamış olduk."

Yapılacak projelerin medikal platformlarda tanıtılması ve tıp literatürüne yapılacak katkılar neticesinde merkezin, ülke sınırlarını aşan bir konuma gelmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Prof. Dr. Erdöl, "Büyümeye, gelişmeye ve uluslararası anlamda hizmet vermeye çok açık bir kurumuz. Özellikle sağlık turizmine önemli katkılar sağlama potansiyelimiz ve hedeflerimiz var. İlerleyen dönemde inşallah bu hedeflerimizi de gerçekleştireceğiz. Yaptığımız atılımlarla da mükemmeliyet merkezine doğru gitmeye başladık." ifadelerini kullandı.