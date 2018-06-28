Sağlık Bakanlığı'ndan e-Nabız uygulaması için kamu spotu

Sağlık Bakanlığı, her türlü sağlık kaydına erişime olanak sağlayan e-Nabız'ın nasıl kullanılacağıyla ilgili kamu spotu hazırladı.

Sağlık Bakanlığı yetkililerine göre, 3 yıl önce hizmete giren e-Nabız'ın daha yaygın kullanılabilmesi amacıyla, televizyonlarda gösterilmek üzere tasarlanan kamu spotu yayına hazır hale getirildi.

Kamu spotu, randevu saatleri, tahlil sonuçları, bazı hastalıklara dair risk analizi, aşı takvimi, aile hekimini değiştirme talebi, organ bağışı ve en yakın hastane bilgileri gibi çeşitli konularda bilgi veriyor. Kamu spotu, bugünden itibaren televizyonlarda yayınlanacak.

Sistem üzerinden 15 bin 900 kişi kan bağışladı

Sağlık kayıtlarına 7 gün 24 saat erişim imkanı sunan ve tüm sağlık kayıtlarının kontrol ve yönetimini bizzat kişinin kendisine bırakan e-Nabız, 7 milyon 400 bin kişinin hayatının bir parçası haline geldi.

Hizmete girdiği 2015'ten bu yana sistemde 7 milyon 400 bin kullanıcı hesabı, 30 milyondan fazla da oturum açıldı. Sistem hizmete girdiği günden bu yana 125 milyon kez görüntülendi.

e-Nabız kullanıcılarının yüzde 54,15'ini erkekler, yüzde 45,85'ini kadınlar oluşturuyor. Sistemden faydalananların yüzde 61'i 18-34 yaşları arasında.

Sistem üzerinden 15 bin 900 kişi kan bağışında bulunurken, 79 bin 200 kişi de organlarını bağışlamak için onay verdi.

Kalp krizi riski de hesaplanabiliyor

e-Nabız kullanıcısı 66 bin kişi de aile hekimini değiştirmeyi talep etti.

Sağlık Bakanlığı'nın özel ya da kamu tüm sağlık kuruluşlarının bilgi sistemlerinin entegre olarak gerçek zamanlı veri gönderebildiği sistem, vatandaşların kişisel sağlık kayıtlarına, hem kendilerinin hem de izin vermeleri durumunda ilgili sağlık personelinin erişebileceği bir platform olarak hizmet veriyor.

e-Nabız, sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tüm muayene, tetkik ve radyolojik görüntüleme sonuçları, yazılan reçeteler, ilaçlara ait yaşanmış yan etkiler ve ilaçlarının tüm detay bilgileri, alerji bilgileri, varsa geçmişe ait kişinin sisteme yüklediği sağlık bilgileri ve geçirilen operasyonlar gibi tüm sağlık kayıtlarına erişme imkanı sunuyor.

Sistemde bununla birlikte kalp krizi riski, beden kitle indeksi hesaplama gibi bilgiler var. Kullanıcılara sorulan kısa sorularla 10 yıl içinde kalp krizi geçirme riski hakkında bilgi veriliyor.

Kişisel sağlık sistemi kullanıcıları, kendi istekleri doğrultusunda kısmen veya tamamen belirlediği süre boyunca da bilgilerini istediği hekimle paylaşabiliyor.

Sistemle tekrar eden tetkiklerin önüne geçildiğinden kişilerin fazla radyasyona maruz kalmaları engelleniyor.

e-Nabız'a nasıl giriş yapılıyor?

e-Nabız sistemine giriş iki ayrı şekilde yapılabiliyor. Vatandaşlar, www.enabiz.gov.tr adresindeki "e-Devlet ile Giriş" butonunu kullanarak e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yapıp kendi e-Nabız şifrelerini oluşturabiliyor. Bağlı bulundukları aile hekimine gidip bir onam formu doldurarak geçici e-Nabız şifrelerinin cep telefonlarına kısa mesaj olarak gönderilmesini sağladıktan sonra sisteme girerek kendi şifrelerini belirleyebiliyor.

e-Nabız, tablet bilgisayarlar ve akıllı telefonlar için geliştirilen mobil uygulama ile kolayca kullanılabiliyor, böylece kişiler kendilerine ait tüm sağlık bilgilerini yanlarında taşıyabiliyor.

e-Nabız'da Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ne bağlanarak kişinin kendisi, çocukları ve yetkilendirilmiş yakınları için randevu alınabiliyor, hekimle geçmiş sağlık kayıtları paylaşılarak tedavi süreçlerine kalite ve hız katılabiliyor.

Öte yandan, GSM operatörlerinin mobil uygulamalarını kullanarak adım, nabız, kalori, tansiyon, şeker, solunum hızı, vücut sıcaklığı, oksijen doygunluğu, ağırlık gibi sağlık ve günlük aktivitelere dair bilgileri otomatik olarak sisteme kaydedilebiliyor, bunların istatistiklerini incelenebiliyor ve istenen hekimle paylaşılabiliyor.

Organ ve kan bağışına da destek oluyor

Kişi, sağlığı için anlamlı görselleri anlık olarak sisteme kaydedip hekiminin görmesini sağlayabildiği gibi muayene sırasında geçmişe ait durumun teşhisi kolaylaştırmasına yardımcı olabiliyor.

Sistemde ebeveynlerin her ikisi de birbirine onay vermişse 16 yaşından küçük çocuklarının sağlık kayıtlarına erişebiliyor.

Vatandaşlar sistemden organ, kan ya da kemik iliği bağışçısı olmak istediğine dair bildirimlerde bulunarak organ bağış biriminin kendileriyle temas kurmasını sağlayabiliyor ve acil veya afet durumlarında Kızılay tarafından kan ihtiyacına dair bildirimler kendisine ulaştırılabiliyor.

Vatandaşlar sistemin mobil uygulamasında bulunan 112 acil butonunu kullanarak, ambulans çağırdığında kısa süreli olarak konum ve acil sağlık verilerinin 112 sağlık ekipleri tarafından görünmesini sağlayarak en uygun ambulans ve sağlık ekibinin olay mahalline ulaşmasına imkan veriyor.

Ebeveynler, çocuklarının aşı bilgilerini ve büyüme eğrilerini de e-Nabız'dan takip edebilme imkanına sahip oluyor.

Kaynak: AA