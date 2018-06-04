Sağlık Bakanlığı'ndan Deniz Baykal açıklaması

Sağlık Bakanlığı, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Deniz Baykal'ın, Gaziler Fizik Tedavi Hastanesi'nde tedavisi sürerken durumunda değişiklik gözlendi.

Bunun üzerine kontrollerinin yapılması amacıyla yeniden daha önce de tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi.

Burada yapılan yeni tetkiklerde durumunda herhangi bir ek patoloji saptanmadı. Deniz Baykal'ın bilincinin açık, genel sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Baykal'ın tedavisine Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam ediliyor.

Kaynak: TRT Haber