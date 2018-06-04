  • 04 HAZIRAN 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.631
    EURO 5.432
  • BIST 100075.36
    ALTIN 192.884
Reklamı Aç
Buradasınız : » » Sağlık Bakanlığı'ndan Deniz Baykal açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan Deniz Baykal açıklaması

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, rahatsızlanması üzerine tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinden tekrar Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sağlık Bakanlığından Deniz Baykal açıklaması

Sağlık Bakanlığı, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Deniz Baykal'ın, Gaziler Fizik Tedavi Hastanesi'nde tedavisi sürerken durumunda değişiklik gözlendi.

Bunun üzerine kontrollerinin yapılması amacıyla yeniden daha önce de tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi.

Burada yapılan yeni tetkiklerde durumunda herhangi bir ek patoloji saptanmadı. Deniz Baykal'ın bilincinin açık, genel sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.  

Baykal'ın tedavisine Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam ediliyor.

 Kaynak: TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER