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Buradasınız : » » Sağlık Bakanlığı sahte engelli raporu veren hastanelerin peşinde

Sağlık Bakanlığı sahte engelli raporu veren hastanelerin peşinde

Başkentte engelli raporu verebilen hastanelerde yapılan incelemede, bir hastaneden son bir yıl içinde verilen raporların yarısından fazlasının sahte olduğu tespit edildi.

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Sağlık Bakanlığı sahte engelli raporu veren hastanelerin peşinde

Sağlık Bakanlığı, engelli raporu verebilen hastanelerin kayıtlarını mercek altına aldı.

Raporların yarısından fazlası sahte 

Bazı hastanelerin sahte engelli raporu verdiği ihbarlarını değerlendiren Bakanlık müfettişleri, harekete geçti. Müfettişler, engelli raporu düzenleme yetkisi bulunan başkentteki hastanelerde inceleme başlattı.

Bir hastanenin geçen yıla ait kayıtlarını inceleyen müfettişler, çok sayıda sahte rapor verildiğini tespit etti. İncelenen raporlardan yarısından fazlasının sahte olduğu belirlendi.

Para karşılığı engelli raporu temin eden kişilerin, engelli vatandaşlara tanınan maaş, bakıcı parası ve vergi indirimleri gibi haklardan faydalanarak haksız menfaat sağladıkları ortaya çıkarıldı.

Sahte rapor veren hastaneler hakkında ise suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, inceleme, engelli raporu
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