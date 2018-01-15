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Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: Sağlık personeline şiddet kabul edilebilir bir şey değil

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı tedbirlerin alınacağını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, TRT Haber'de yayınlanan Sağlık Olsun programına katıldı.

"Sağlık personeline şiddet kabul edilebilir bir şey değil" 

Bakan Demircan sağlık personellerinin uğradığı şiddete ilişkin şunları şöyledi:

"Sağlıkla şiddetin bir araya gelmemesi lazım, vatandaşa hizmet eden sağlık personeline şiddet kabul edilebilir bir şey değil. O insanlar görmediğiniz saatlerde de düşünün belki 2 saat önce orası çok büyük bir yoğunlukla doluydu, bunun için vatandaşlarımızı uyarıyorum, vatandaşımız sabırlı olmalı. Bize ulaşabilirler, BİMER'e, CİMER'e ulaşabilirler, hiçbir sorun şiddetle çözülmez."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: trt haber, Sağlık Olsun, sağlık bakanı ahmet demircan
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