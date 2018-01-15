Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: Sağlık personeline şiddet kabul edilebilir bir şey değil

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, TRT Haber'de yayınlanan Sağlık Olsun programına katıldı.

"Sağlık personeline şiddet kabul edilebilir bir şey değil"

Bakan Demircan sağlık personellerinin uğradığı şiddete ilişkin şunları şöyledi:

"Sağlıkla şiddetin bir araya gelmemesi lazım, vatandaşa hizmet eden sağlık personeline şiddet kabul edilebilir bir şey değil. O insanlar görmediğiniz saatlerde de düşünün belki 2 saat önce orası çok büyük bir yoğunlukla doluydu, bunun için vatandaşlarımızı uyarıyorum, vatandaşımız sabırlı olmalı. Bize ulaşabilirler, BİMER'e, CİMER'e ulaşabilirler, hiçbir sorun şiddetle çözülmez."

Kaynak: TRT Haber