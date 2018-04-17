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Saç rengini 124 gen belirliyor

Araştırmacılar, insan saçının rengini belirleyen 100'den fazla gen keşfetti.

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Saç rengini 124 gen belirliyor

"Science Daily"nin haberine göre, insan saçının rengini belirleyen 124 gen keşfedildi.

Araştırmacılar, daha önce bilinmeyen saç rengi genlerini tanımlamak için Avrupa kökenli 300 binden fazla kişinin DNA verilerini analiz etti.

Çalışmada kullanılan veriler, İngiliz BiyoBanka, 23andME ve Uluslararası Görünür Özellikler Genetik Birliği gibi kuruluşlardan elde edildi.

Araştırmacılar, katılımcıların saç rengini genetik bilgileriyle karşılaştırdı.

Önceki çalışmalarda, saçın pigmentasyonunu etkilediği tespit edilebilen gen sayısı 100'den azdı.

Bilim insanları, yeni genetik bilginin kişilerin saç rengini daha doğru tahmin etme imkanı sağladığını belirledi.

İngiltere'deki Kings Collage Üniversitesi'nden Tim Spector, "Bu çalışma, tıp ve biyolojinin çeşitli alanlarında etkili olacak. Pigmentasyon konusunda bugüne kadar yapılmış en büyük genetik araştırma olarak çalışmamız, cilt kanserinin agresif bir formu olan melanom gibi hastalıkları daha iyi anlamamızı sağlayacak" dedi.

Araştırma, "Nature Genetics" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

Etiketler: saç rengi, gen, dna
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