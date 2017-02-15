Sabahları kahve içmek sağlığa zararlı mı?

Sabahları kahve içmek zayıflatır mı veya sabahları aç karnına kahve içmek zararlımı gibi soruların, kahve sevenlerin zihinlerini sürekli meşgul ettiği bir gerçektir.

Birçok insan sabahaları gözünü açar açmaz hemen kahve içmek ister. Yanlış bilinen bir bilgi de aç karnına kahvenin zararlı olduğudur.

"Kahve dünyadaki en iyi antioksidan kaynağıdır"

Kahvenin kafein içermesi genel olarak kahve zararlıdır algısını oluşturur ancak kahve antioksidan özelliği ile sağlığa çok faydalıdır. Ancak eğer ki doktorunuz size kahve içmenizi yasakladıysa muhtemelen sizin sağlığınızı olumsuz etkileyen bir sebebi vardır ve doktorunuzun dediklerine kulak asmalısınız. Bunun dışında kahvenin faydalarını araştırmanızı öneririz.

Yapılan araştırmalarda, kahveyi düzenli içmeyen kişilere göre kahve içenlerde yüksek miktarda antioksidan olduğu görülmüştür.

Söz konusu faydalar sadece sade veya az şekerli kahveler için geçerli. Kahveye ek madde ilave ederseniz faydadan çok zarar almış olursunuz.

Antioksidan nedir ne işe yarar?

En temel tabir ile antioksidanlar vücudumuzdaki hücreleri korurlar. Bazı antioksidanlar vücudumuz tarafından üretilir ancak dışarıdan aldığımız gıdalar ile de takviye yapılabilmektedir. Yaş ilerledikçe vücudumuz antioksidan bakımından eksik hale gelir ve yediklerimiz, içtiklerimiz ile vücudumdaki zararlı maddeleri atmamıza yardımcı olan antioksidanları almalıyız.

Antioksidan özellikle kalp sağlığını korumak için ve kansere karşı önleyici özelliğe sahiptir. Sabahları uyanmak için kahve içenlerin birçoğu farkında olmadan sağlıkları için çok iyi bir şey yapmaktadırlar. Aslında uyanmak için kahve içmek dikkate alınmayacak kadar küçük bir detaydır diğer faydalarının yanında.

Birçok gıda da ve içecekte antioksidan mevcuttur ancak kahve günlük hayatımızda ulaşılması daha kolay olduğu için tercih sebebi olmaktadır.

Sabahları aç karnına kahve içmek zararlımı?

Yıllardır yapılan araştırmalara göre kahvede kafein olduğu kanıtlanmıştır ve kafeinin vücuda zararlı olduğu görüşüne rağmen araştırmacılar bunun aksini söyleyen birçok kanıt bulmuşlardır.

Antioksidan kaynağı olması ve diğer özellikleri sebebiyle kahve kansere ve kalp sağlığına iyi geldiği gibi kahvenin şeker hastalığını önlemeye yardımcı oldu kanıtlanmıştır. Özellikle de kolon kanseri ve karaciğer kanseri ile savaşmanıza yardımcı olur. Eğer genlerinizde parkinson hastalığı varsa bu hastalığa yakalanmanızı geciktirmeye katkı sağlar.

Kahvenin bu kadar faydası var diye fazla miktarda kahve içmek sağlık açısından iyi değildir. Kahvenin gün içerisinde çok fazla tüketilmesi; sinirli olmanızı sağlayabilir, mide ağrısı hissedebilirsiniz, kalp atışınızın hızlandığını ve panik yapmanıza sebep olabilir. Bu sebeple günde birkaç fincan kahve yeterlidir.

Sabahları kahve içmek zayıflatır mı?

Siyah kahvenin (türk kahvesi veya filtre kahve, ekspresso) metabolizmayı hızlandırıcı etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Dolayısıyla içerisine krema veya çok şeker atmadığınız sürece az da olsa zayıflatıcı etkisi vardır. Metabolizmayı, kalp atışlarını hızlandırdığı için yağ ve şeker yakımını sağlar ve kilo aldırmak yerine kilo vermeye yardımcı dır. Ancak kilo verdirir diye sürekli kahve içmek yanlıştır. Unutmayalım kahve içmek zayıflamaya çok az yardımcı olur.