Robotik cerrahiyle kalbindeki tümörden kurtuldu

Ankara'da yaşayan 62 yaşındaki Nazlı Özçelik, geçmeyen kalp çarpıntısı şikayeti üzerine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan tetkiklerde Özçelik'in kalbinde 8 santimetrelik tümör olduğu belirlendi. Tedavi edilmezse ölümle ya da sakatlıkla sonuçlanma ihtimaline karşı, Özçelik'in kalbindeki tümörün hemen ameliyatla alınmasına karar verildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Cengiz Bolcalı başkanlığındaki ekip, robotik cerrahi yöntemiyle gerçekleştirdikleri operasyonla hastanın kalbinin sol tarafındaki tümörü çıkardı.

"Kalbin içinde saatli bir bomba düşünün"

Prof. Dr. Cengiz Bolcalı, hastanın kalbinin içinde sallanan 8 santimetrelik tümör tespit ettikleri belirterek, "Kalbin içinde saatli bir bomba düşünün. Kitleden bir parça kopup beyne emboli atsa en iyi ihtimalle hastamız felç geçirebilir. Daha büyük bir parça kopsa hasta hayatını kaybedebilirdi" dedi.

Prof. Dr. Bolcalı, hastanın kalbindeki tümörün "üzüm salkımı" görünümünde olduğunu söyledi ve şöyle konuştu:

"Tümör hareketli bir kitle olduğu için hastada birtakım şikayetlere neden oluyordu. Bu tümörlerin büyüklüğü 3 santimetreden 15 santimetreye kadar çıkabilir. Operasyonda tümörü blok halinde, parçalamadan çıkardık. Bu hastalığın görülme sıklığı, yüz bin doğumda 3 ila 5'tir."

Hastanın iyileşme süresini hızlandırıyor

Robotik cerrahiyle gerçekleştirilen operasyonların, hastanın iyileşme süresini hızlandırdığını vurgulayan Bolcalı, ameliyatını gerçekleştirdikleri Özçelik'in, operasyonun üçüncü gününde günlük aktivitelerini yerine getirmeye başladığını anlattı.

Bolcalı, hastanın göğüs kafesini açmadan robotla kaburgaların arasından iki santimlik bir kesi açarak kitleyi çıkardıklarını söyleyerek, "Bu işlemin hastaya ameliyat sonrası büyük katkıları oldu. Hastamız üçüncü günde günlük aktivitelerini çok rahat yerine getirmeye başladı. Robotla yapılmasının avantajlarından birisi de enfeksiyon riski ve kan tranfüzyonu ihtiyacının en aza indirilmesi" dedi.

Robotik cerrahinin kalp damar ameliyatlarının birçok alanında kullanıldığını belirten Bolcalı, kalp kapaklarının tamiri, doğuştan kalpte ortaya çıkan delik gibi birçok kalp damar rahatsızlıklarında robotik cerrahiyle başvurabildiğini vurguladı.

"Yeniden doğmuş gibi oldum"

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Nazlı Özçelik ise, kalp çarpıntısı şikayetinin 5 yıldır devam ettiğini, son zamanlarda hareketlerini kısıtlamaya başladığını şöyle anlattı:

"Hareket halinde ya da uzandığımda sürekli çarpıntım ve terleme oluyordu. Teşhis sonrasında hemen ameliyat kararımızı verdik. Yoğun bakımdan çıktım, ağrım sancım yoktu. Ameliyata girdiğimi bile anlamadan baktım ameliyat bitmiş. Yeniden doğmuş gibi oldum. Hayatım bitmiş ama ben farkında değildim. Bundan böyle hayatıma normal şekilde devam edebileceğim için çok mutluyum."

Kaynak: AA