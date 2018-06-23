Robot tedavisi felçli hastalara umut oldu

Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Atalı robotik tedavi, felç geçiren hastalarda ilk bir, bir buçuk yıl içinde uygulandığında çok iyi sonuçlar alındığını belirterek bölgeye hizmet verdiklerini söyledi.



Robot yardımı yürüme tedavisinde birincil hedefin azalan veya kaybolan yürüme yeteneğinin geliştirilme olduğunu belirten Atalı, “Robot Tedavisi yürüme yeteneğinin (felç-omurilik ya da beyin hasarları veya ortopedik durumunun bir sonucu olarak) kaybı durumunda kişiye yeniden yürüme yeteneğini kazandırması için robotik cihaz kullanılarak yapılan bir tedavi şeklidir.

Beyin ve omurilik yaralanmaları inme ve diğer nörolojik rahatsızlıklar, kalça protez operasyonları ve diğer ortopedik durumlarda da robotik yardımlı yürüme tedavisinin kullanımı söz konusudur. Robotik tedavi felç geçiren hastalarda ilk bir, bir buçuk yıl içinde uygulandığında çok iyi sonuçlar alınmaktadır” dedi.

Atalı, Türkiye'de çoğu hastanede olmayan bu cihazın Trabzon’da Maçka’da bulunan Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde bulunduğunu söyledi.

"Amacımız bölgeye hizmet vermek"

Atalı, amaçlarının bölgeye hizmet vermek olduğunu belirterek, “Yapılan çalışmalarda, yaralanma veya hastalık sonrası yürüme şekli etkilenmiş kişilerde, tekrarlayan yürüme hareketi, yeni bir uyarım yolu izleyerek beyin ve omuriliğin çalışmasına yardımcı olmaktadır. Cihazın hastanemizde hizmete girmesiyle birlikte yoğun hasta potansiyeli ile karşılaştık. Amacımız bölgeye hizmet vermek” dedi.

Kaynak: AA