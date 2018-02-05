Riskli obezite hastalarından muayene katılım payı alınmayacak

Sağlık hizmetlerinde yeni düzenlemeler hayata geçti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, vücut kitle endeksi 35-40 kilogram/metrekare olan ve eşlik eden hastalığı bulunan kişilere yapılacak obezite ameliyatları geri ödeme kapsamına alınacak.

Yürüme güçlüğüne ve çeşitli kanser türlerine yakalanma riskine sahip hastaların hastane müracaatlarında muayene katılım payı alınmayacak.

Düzenleme ile hastanın acil servise başvurusundan itibaren 24 saat içinde müdahale edilerek ilgili kliniğe yatışı ya da başka bir sağlık hizmeti sunucusunun yataklı kliniğine sevk edilmesiyle acil hal sona erecek.

Acil servislerden yapılan işlemler ile 24 saat içinde acil gözlem ünitelerinde uygulanan tüm sağlık hizmetleri için ilave ücret alınamayacak. Hastadan ilave ücret alınabilmesi için hasta veya hasta yakınına acil halin sona erdiği yazılı şekilde imza karşılığı verilmesi gerekecek.

Yapılan düzenlemede lösemi, astım ve mesane kanseri gibi tedavilerde kullanılan 35 farklı ilaç da ödeme listesine ilave edildi.

Kaynak: TRT Haber



