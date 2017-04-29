Probiyotik besinler ile metabolizmanızı hızlandırın

Yapılması gereken şey hiç kuşkusuz şok diyetlerden kaçınıp, sağlıklı bir şekilde kilo vermek. Bu noktada en büyük destekçilerimizden biri ise probiyotik besinler! Öyle ki yapılan çalışmalara göre; düzenli olarak probiyotik besin tüketenler yüzde 50 oranında daha fazla kilo kaybediyor.

Probiyotikler yeterli miktarda tüketildiğinde sağlığımız üzerinde birçok fayda sağlayan canlı mikroorganizmalar olarak tanımlanıyor. Bağırsak florasını düzenleyen ve bu sayede daha sağlıklı bağırsaklara sahip olmamızı sağlayan probiyotik besinler sağlıklı bir yaşam sürmemizde önemli rol oynuyor. Aynı zamanda vücudumuzda enerji kullanımı ile kalorilerin harcanmasını düzenleyerek kilo vermemize de katkı sağlıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, yoğurt, kefir, tarhana, ekşi mayalı ekmek, peynir, boza ve turşunun probiyotik içerikleriyle öne çıktıklarını belirterek, “Sağlığımız ve kilo kaybı üzerindeki etkilerinden faydalanmak için probiyotikten zengin bir beslenme düzeni oluşturmamız çok önemli.” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak probiyotik besinleri tüketmeniz için 5 önemli nedeni anlattı.

1. Kilo vermeye yardımcı oluyor

Yüksek yağlı besin, şeker, şekerli besinler ve rafine karbonhidratları tüketmek bağırsak florasını bozuyor. Bozulmuş bağırsak florası da diyetten 150 kkal /günde ektra enerji alımına neden oluyor. Düzenli çalışan bağırsaklar ise iyi bir metabolizmaya sahip olduğumuzun en önemli göstergelerinden biri. Yapılan bilimsel çalışmalar; enerji dengesinin sağlanmasında ve yağlanmada bağırsakta bulunan iyi ve kötü bakterilerin rolleri olduğunu göstermiş. İyi bakterilerin diyetle alınan yağ emilimini durdurabileceği ve dışkıyla atılımı hızlandırdığı düşünülüyor. Probiyotiklerin fizyolojik etkilerinin yanı sıra; Kanada’da 45 erkek ve 60 kadın üzerinde yapılan bir çalışmada, 12 hafta boyunca zayıflama diyeti uygulayan obez bireylere probiyotik desteği sağlanmış. Çalışmada probiyotiklerin iştah durumu, ruh hali ve yeme davranışı üzerinde olumlu etkileri olduğu gösterilmiş. Bu faydalar bağırsak bileşimindeki değişikliklerin doyma ve iştahla ilişkili bazı hormonların salınımını etkilemesiyle gerçekleşiyor. Ayrıca kadın katılımcılardan oluşan bir çalışmada da; katılımcılar probiyotik alanlar ile almayanlar olarak iki gruba ayrılmış ve 3 ay boyunca izlenmiş. Çalışmanın sonunda, probiyotik alan grubun yüzde 50 daha fazla kilo kaybettiği tespit edilmiş.

2. Sindirim sistemi sorunlarından koruyor

Bağırsakta yaşayan iyi ve kötü bakteriler arasında bir denge kurulması ve iyi bakterilerin sayısının artması, sindirimi sağlayan enzimleri aktive ederek; ishal, kabızlık, gaz ve şişkinlik gibi problemlerin önlenmesini sağlıyor. Bağırsaktaki dengenin oluşması için yapılması gereken şey ise probiyotiklerden zengin bir beslenme düzeni oluşturmak.

3. Kolorektal kanser riskini düşürüyor

Tüm dünyada yaygın olarak görülen kolorektal kanserler gelişmiş ülkelerde de en yüksek ölüm oranına ve görülme sıklığına sahip. Yapılan çalışmalar; fazla rafine karbonhidrat tüketimi, çok sık kırmızı et tüketimi ve az posa alımının kolorektal kanserlerin besinsel nedenleri olabileceğini gösteriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak probiyotiklerin bir yandan bağırsak florasının düzenlenmesine yardım ederken, bir yandan da kanser yapıcı süreçleri durdurarak kansere karşı koruyucu etki gösterdiğine dikkat çekiyor.

4. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Probiyotikler bağırsak florasını düzenlemeye ve hastalıklara karşı direnç göstermeye yardımcı oluyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hastalıklardan korunmak için her gün 1 su bardağı kefir veya 1 kase yoğurt tüketerek iyi düzeyde probiyotik alabilir ve hastalıklara yakalanma riskinizi azaltabilirsiniz.

5. Alerjik reaksiyonları hafifletiyor

Probiyotikler; hastalıklarda bozulan bağırsak geçirgenliğini düzenliyor ve güçlendiriyor, floradaki dengesizliği düzeltiyor ve alerjide rolü olan bazı maddelerin açığa çıkıp, kana geçme riskini azaltıyorlar. Ayrıca, IgA antikor yapımını arttırarak mukoza bağışıklığını da arttırıyorlar. Bu sayede alerjik tepkilere karşı etkili oluyorlar. Anne adaylarının hamilelik sürecinde probiyotikten zengin beslenmelerinin veya probiyotik takviyesi almalarının çocuklarda alerjik reaksiyonları azaltabileceği belirtiliyor.

Prebiyotikleri de listenize alın

Probiyotiklerin yanı sıra aynı zamanda sindirilmeyen karbonhidratlar olan prebiyotikleri de beslenme listemize eklemeliyiz. Çünkü prebiyotikler bakterilerin besinleridir ve iyi bakterilerin çoğalmasını sağlıyorlar. Prebiyotikler; kök sebzelerde (karahindiba, soğan, sarımsak, pırasa, patates, yer elması ve enginar gibi), tahıllarda da (yulaf, çavdar, buğday gibi) bulunuyor. Probiyotik içeren besinleri bu besinlerle birlikte aldığımızda sağlığımız üzerindeki etkisi artıyor.