Portakaldan daha fazla C vitamini içeriyor

Yazın müjdecisi çilek, manav tezgahlarında, pazarlarda yaygınlaşmaya başladı. Vitamin deposu süper meyve çileğin faydaları saymakla bitmiyor...

Uzman Diyetisyen Olcay Barış, size çileği mevsiminde evinizden eksik etmemeniz için 7 neden sıraladı:

- Dilimlenmiş bir fincan çilek sadece 53 kaloridir ve 3,3 gram lif içerir.

- Çilek, portakaldan daha fazla C vitamini içermektedir. Bir bardak çilek, yetişkin bir kişinin günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 13’ünü karşılaşmaktadır.

- Çilek, kan şekeri yüksek kişiler tarafından tüketilebilir. Çünkü çilek, glisemik indeksi değerine sahip olumsuz kan şekerini etkilememektedir. Tabii çok fazla yememek kaydıyla…

- Kırmızı meyveler, düşük şekerli meyve olarak kabul edilir. 100 gram çilekte 4,1 gram şeker vardır. Şeker seviyesi en düşük kırmızı meyve ise ahudududur.

- Antioksidan ve polifenoller bakımından zengin olan çilek, cildiniz üzerinde de harikalar yaratır. Çilek cildinizin onarımını sağlar ve özellikle güneşten hasar gören hücreleri yeniler.

- Çilek seviyorsanız rahatlıkla gülümseyebilirsiniz. Çileğin içerdiği malik asit, diş minelerinin beyazlamasına yardımcı olur.

- Çilek kalp ve kardiyovasküler sistem için de çok faydalıdır. Haftada üç kez çilek yemek özellikle kadınlarda kalp krizini azaltabilir.

Çilek alırken, organik olmasına dikkat edin. Çevre Çalışma Grubu’nun listesine göre çilek, pestisit kalıntı seviyesi en yüksek olan ürünlerin başında gelmektedir.