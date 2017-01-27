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Portakal büyüklüğündeki tümör ameliyatla alındı

Kayseri'de baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının beyninde tespit edilen portakal büyüklüğündeki tümör, ameliyatla alındı.

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Portakal büyüklüğündeki tümör ameliyatla alındı

Geçmeyen şiddetli baş ağrısı ve zaman zaman meydana gelen dengesizlik şikayetiyle Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 51 yaşındaki Naciye Uslu'nun beyninde tümör tespit edildi.

Ameliyatla beynindeki portakal büyüklüğündeki tümör alınan hasta, normal yaşantısına döndü.

Ameliyatı gerçekleştiren Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Abdülkerim Gökoğlu "Hastamız, ağrı kesicilere cevap vermeyen şiddetli baş ağrıları ve zaman zamana meydana gelen dengesizlik şikayetleriyle hastanemize başvurdu. Yapmış olduğumuz görüntülemelerde, ölüm haçı olarak adlandırılan riskli bölge diye tarif edebileceğimiz, beynin ana toplardamarı üzerinde, tamamen kemik yapısını bozmuş bir tümörle karşı karşıya olduğumuzu gördük." diye konuştu.

Ameliyatın yaklaşık 5 saat sürdüğü belirten Gökoğlu, "Gayet başarılı bir ameliyat sonrasında portakal büyüklüğündeki tümörü bütün çevre dokusuyla çıkardık. Hastamızı ameliyat sonrasında sağlıklı bir şekilde görmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Naciye Uslu ise yaklaşık 5 yıldır süren baş ağrılarından kurtulduğu için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Etiketler: tümor, Ameliyat, kayseri, baş ağrısı
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