"Parkinson hastalarının yaşamın içinde kalması mümkün"

Marmara Üniversitesi (MÜ) Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek İnce Günal, Parkinson hastalığında erken ve doğru tanıyla başlanan uygun tedaviyle hastaların yaşamın içinde kalabildiğini belirterek, ileri evre hastalarda ise beyin pili ve ilaç infüzyon tedavilerinden birinin kişiye uygulandığını bildirdi.

Günal, yaptığı yazılı açıklamada, hastalığın hareketlerde yavaşlamaya, el titremesi ve yürüme sorunlarıyla ilerleyen bir sinir sistemi sorunu olduğunu belirtti.

Hastalığın 60 yaş sonrası daha sık görüldüğünü ancak erken dönemde tanı konularak tedaviye başlanabildiğini aktaran Günal, şöyle devam etti:

"Unutkanlık, uyku sorunları, tansiyon düzensizlikleri, kabızlık ve davranış değişiklikleri hastalarımızın yakınmaları arasındadır. Bu dönemde hastaların tedavileri uzman hekim tarafından düzenlenerek, farklı tedavi yöntemleri hastaya önerilir. Bunlardan bir tanesi beyin pilidir. Hastalar ilaç tedavisiyle yeteri kadar düzelme göstermezlerse veya ilaçlar yan etki nedeniyle kullanılamıyorsa beyin pili tedavisi düşünülebilir. 70 yaşından genç olan hastalar, en az 5 yıldır Parkinson tanısı olanlar ve hafıza sorunları olmayan hastalar pil tedavisine en iyi yanıt verenlerdir. Beyin pili, hastaların ilaç dozlarını azaltmasına yardımcı olur ve hastalarımız daha düşük ilaç dozuyla daha uzun iyilik dönemleri yaşar. Ancak bu tedavi hastalığı ortadan kaldırmaz."

"Parkinsonun her evresinde farklı tedavi yöntemleri kullanılır"

Günal, ileri evre hastalarda ince bağırsaktan uygulanan "levodopa" tedavisinin de yapılabileceğini ifade ederek, ancak hastalığın ilerlemesi sonucu ilacın emiliminin azaldığını, bu nedenle de beyne ulaşma süresinin uzadığını ve ilaçlardan alınan faydanın azaldığını anlattı.

Prof. Dr. Günal, "İlacın en iyi emildiği yer ince bağırsağa, özel bir kateterle verilen bu tedavi, ileri evre hastaların neredeyse tamamında uygulanabilir. Endoskopiyle yerleştirilen kateter kalıcıdır ve hasta genellikle ağızdan başka ilaç kullanmaz. Bu da hastanın gün içinde ilaç saatlerini takip etme zorluğunu ortadan kaldırır." ifadelerini kullandı.

Hastalıkta erken ve doğru tanıyla başlanan uygun tedaviyle hastaların yaşamın içinde kaldığını aktaran Günal, şunları kaydetti:

"İleri evre hastalarda ise kişi hastalığa teslim olmaz ve hasta yakınlarıyla işbirliği yaparak beyin pili ve ilaç infüzyon tedavilerinden biri hastaya uygulanır. Parkinsonun her evresinde farklı tedavi yöntemleri kullanılır. Hareket bozuklukları konusunda deneyimli nöroloji uzmanları hasta ve hasta yakınıyla konuşarak uygun tedavi yöntemine karar verirler. Bu tedaviler hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır." AA