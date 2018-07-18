Oyun hamuru 'slime’ tehlike saçıyor

'Slime' adı verilen oyun hamuru tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de oldukça popüler. Çocukların elinden düşürmediği bu oyun hamuru, oyuncak gibi görünse de aslında zehir saçıyor.

'Slime' ile ilgili İngiltere’de yapılan bir araştırma ise tehlikenin boyutlarını daha net ortaya koydu. Yapılan araştırmalar neticesinde bu ürünlerdeki boron seviyesinin Avrupa Birliği’nin izin verdiği oranın dört kat üzerinde olduğu anlaşıldı.

"Kısırlaşmaya sebep olabiliyor"

Oyun hamurundaki bazı maddelerin gen hücrelerini etkilediğini söyleyen Adli Bilimciler Derneği Başkanı Hamit Hancı şöyle konuştu:

"Hamurun içinde bulunan boyalarda ağır metaller var. Çocuğun gen hücrelerini etkileyebiliyor. Genetik materyaller çocuklukta belli oluyor. Erişkinlerde vermediği zararı çocuğun hücrelerine verebiliyor. Uygun bir şekilde büyümelerine engel oluyor ya da büyümemelerine yol açıyor. Bu da kısırlaşmalara sebep olabiliyor.

Kemik iliğinde hasar yaptığı için lösemi gibi kan kanseri riski var. Alerji ve egzama gibi riskler de barındırıyor. Kanserojen madde içerdiği için alerji riski ilk temasta dahi oluşabilir. Yoğun olursa da çocuğun soluk borusunu tıkayarak nefes dahi almasını engeller."

Kaynak: TRT Haber