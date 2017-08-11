Ortoreksiya nervoza nedir? Nasıl teşhis edilir?

'Temiz yeme hareketi' son yıllarda dünyayı fırtına gibi sardı. Dergilerde,bloglarda,sosyal medyada salata, şekersiz tatlı ve yeşil smoothie tarifleri çokça görülmeye başladı. Sağlıklı yaşam tarzı üzerindeki bu değişiklikler bazı kişilerde nevrotik hale gelebiliyor. Bu durumu abartıp yeme bozukluğuna tutulanlarda var. İşte bu hastalığın ismi 'ortoreksiya nervoza'.

Ortoreksiya nervoza, sağlıklı beslenmeyi takıntı haline getiren insanların yeme bozukluğu durumuna deniyor. Örneğin; anoreksiya nervozada kilo alma korkusu olduğundan yediklerinin miktarını aşırı kısıtlama söz konusu.. Ortoreksiya olan insanlar kilo almaya pek önem vermezler. Onlar için gıdanın kaliteli olup olmadığı önemlidir. Yedikleri gıdalar sağlıklı mı, saf mı? Gibi takıntıları yüzünden hiçbir şey yiyemezler.

Ortoreksiya nervoza neden olur?

Sağlığınızı iyileştirmek için bir diyete başlarsınız ve sağlıklı beslenme konusunu fazla abartıp takıntılı hale gelebilirsiniz buda ortoreksiya nervozaya neden olabilir. Bu hastalığı obsesif-kompülsif bozukluk yani takıntılı olma, mevcut yeme bozuklukları gibi durumların tetiklediği düşünülüyor. Diğer risk faktörlerinde ise mükemmeliyetçilik, yüksek anksiyete ve aşırı kontrollü olma gibi durumlar var.

Nasıl teşhis edilir?

- Obsesif odak olarak sağlıklı beslenme: Duygusal sıkıntıya sokacak kadar sağlıklı beslenme takıntısı, zihnin sürekli bununla meşgul olması, diyet kurallarına uyulmadığında anksiyete oluşumu, hastalığın korkusu ve zamanla tüm gıda gruplarını yemeği bırakma, şiddetli kısıtlamalar.

- Günlük yaşamı bozan davranış: Kötü beslenme, ciddi kilo kaybı, yaşam kalitesinin bozulması nedeniyle kişisel sıkıntılar, sosyal ve iş hayatına adapte olamama, beden imajı,öz değerler,kendi kimliği gibi durumlara duygusal bağımlılık

Nasıl kurtulursunuz?

Ortoreksiyanın sonuçları diğer yeme bozuklukları kadar şiddetli olabilir ve eğer tedavi edilmezse sağlık üzerinde geri dönüşü olmayan hasara neden olabilir. Ortoreksiyadan kurtulmanın ilk adımı onu teşhis etmektir. Daha sonra bir doktor, psikolog veya diyetisyenden yardım alınmalıdır. Sağlıklı beslenme ve sağlıklı gıdalar seçmek genel sağlığınız üzerinde elbette çok önemlidir ama şunu unutmamak gerekir ki; sağlıklı beslenme ve yeme bozukluğu arasında ince bir çizgi vardır.