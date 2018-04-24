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Organlarıyla 4 hastaya umut oldu

Erzincan'da, kavgada aldığı yumruk darbesiyle yaralanarak kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Hasan Akbaş'ın ailesince bağışlanan organları, 4 hastayı hayata bağlayacak.

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Organlarıyla 4 hastaya umut oldu

Kentte, 15 Nisan'da iki grup arasında çıkan kavga sırasında, yoldan geçerken bir anda kendini kavganın içerisinde bulduğu belirtilen 48 yaşındaki Hasan Akbaş, aldığı yumruk darbeleriyle ağır yaralandı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alınan Akbaş'ın dün beyin ölümü gerçekleşti.

Akbaş'ın organları, hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Organ Nakli Koordinatörü Songül Doğan ile hastane yetkililerinin girişimiyle ailesi tarafından bağışlandı.

Ailenin kararı üzerine organların alınması için Ankara Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli iki ayrı uzman ekip Sağlık Bakanlığına ait Hava Ambulansı ile Kara Kuvvetlerine ait uçakla Erzincan'a geldi.

Yaklaşık 4 saat süren operasyonun ardından Akbaş'dan alınan karaciğer ve akciğer Ankara'daki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine, böbreklerden biri Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine, diğeri de Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak için yola çıkarıldı.

"Ne kadar doğru karar verdiklerini anlayacaklar"

Başhekim Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Akbaş'ın organlarının 4 hastaya umut olacağını söyledi.

Türkiye'de birçok hastanın organ nakli beklediğini hatırlatan Kuyrukluyıldız, şunları kaydetti:

"Ailenin bu kararı alması başta çok zordu ama inanıyorum ki Akbaş'ın organlarının hayat verdiği hastaları düşündüklerinde ne kadar doğru karar verdiklerini bir kez daha anlayacaklar. Herkesin bir gün organa ihtiyaç duyabileceğini unutmayalım. Bu nedenle herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyorum."

Hasan Akbaş'ı darp ettiği iddiasıyla yakalanan zanlı G.S'nin tutuklandığı öğrenildi. 

Kaynak: AA

Etiketler: organ, Bağış, erzincan
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