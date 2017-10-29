'Ölümsüzlük meyvesi' binbir derde deva olacak

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca hazırlanan Hünnap Eylem Planı hayata geçiriliyor. 2017-2019 yıllarını kapsayan eylem planıyla 3 bin 250 dekar alanda 300 bin hünnap fidanı toprakla buluşacak.

"Uygun alanları hünnap ağaçlarıyla bezeyeceğiz"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yaptığı değerlendirmede, "Hünnap Eylem Planı ile coğrafya ve iklim açısından uygun olan alanları hünnap ağaçlarıyla bezeyeceğiz. Böylece hem ülke ekonomimize katkı sağlayacağız hem de insanlarımızın sağlık açısından yaşadıkları sıkıntılara derman olacağız." ifadesini kullandı.

Hünnap, "ölümsüzlük meyvesi" olarak biliniyor

Anavatanı olan Çin'de 4 bin yıldan beri yetiştirilen ve "ölümsüzlük meyvesi" olarak anılan hünnabın, yaklaşık 56 cins ve 900 türü bulunuyor.

Anadolu'nun yanı sıra Rusya, Hindistan, Ortadoğu, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika'da da yetiştirilen hünnap, yüksek C vitamini, B1, B2 ve B6 vitaminleri, mineraller ile organik ve inorganik madde içeriği zenginliğiyle beslenme açısından büyük önem taşıyor.

Yüksek miktarda potasyum, bakır, kalsiyum, fosfor, demir ve manganez gibi mineralleri içeren hünnabın, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, kan dolaşımının geliştirilmesi, yüksek kan basıncının düşürülmesi, kuru, kaşıntılı deri, yara ve ülser gibi yaygın hastalıkların tedavisinde ciddi fayda sağladığı ifade ediliyor. Hünnap aynı zamanda stresi azaltmaya ve içerdiği antioksidan sayesinde karaciğerin korunmasına da yardımcı oluyor.

Kaynak: AA