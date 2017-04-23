Nefes alışverişiniz kalp sağlığınızı ele verebilir



Nefes darlığı, daha çok astım, KOAH gibi göğüs hastalıklarını akla getiriyor. Ancak nefes darlığı kalp hastalıklarının belirtisi olarak da kendini gösterebiliyor. Özellikle gece uykudan uyandıran ya da herhangi bir efor sarf etmeden ortaya çıkan nefes darlığı, kalp hastalıklarının işareti olabiliyor. Doç. Dr. Suat Altınmakas, kalp hastalıklarından kaynaklanan nefes darlıkları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Farklı hastalıkların belirtisi olabilir

Nefes darlığı; kalp rahatsızlıkları, kansızlık, tiroit, reflü, obezite, skolyoz, böbrek hastalıkları veya psikolojik nedenlerden dolayı görülebilir. Nefes darlığı sorunu yaşayan kişinin, bunun hangi hastalıktan kaynaklandığını belirleyebilmesi oldukça güçtür. Bu durumun kalp hastalıkları gibi hayati riske neden olabilecek rahatsızlıklardan kaynaklanıp kaynaklanmadığının belirlenmesi için mutlaka uzman bir doktora danışılmalıdır.

Uykudan uyandırıyorsa kalbinize dikkat

Ağır efor gerektiren işler, spor veya yorucu bir aktiviteden sonra nefes alışverişinin ve kalp atışının hızlanması normal kabul edilmektedir. Kalp yetmezliği, kalp damarlarının tıkanması, kalp kasının işlevini yeterince yerine getirememesi, kalp büyümesi veya kalp kapaklarının kireçlenmesi de nefes darlığı yaşanmasına neden olabilmektedir. Kalp rahatsızlıklarına bağlı nefes darlıkları genellikle;

- Dinlenir halde rahatsız eden

- Uykudan uyandırıp hava alma ihtiyacı hissettiren

- Ağır olmayan eforlardan sonra ortaya çıkan özelliktedir.

Tansiyonunuzu ihmal etmeyin

Sinsi düşman olarak tanımlanan hipertansiyon yani tansiyon yüksekliği hiçbir belirti vermeden ilerleyebilir. Günümüzde her üç kişiden birinde görülen hipertansiyon sorunu; kulak çınlaması, çift görme, baş dönmesi ve ağrısı gibi şikayetlerle ortaya çıkarken nefes darlığı da sık görülen belirtiler arasındadır. Kan basıncının yüksek olduğu durumlarda kalbin büyümesi ya da kalp duvarının kalınlaşması nefes darlığı sorunu olarak ortaya çıkabilmektedir. Tedavi edilmeyen hipertansiyon beyin, böbrek, atardamar ve gözlerle beraber kalbin iş yükünü de artırarak atardamarlarda geri dönüşü mümkün olmayan rahatsızlıklara neden olabilmektedir.

Doktora gitmeyi geciktirmeyin

Nefes darlığının bir hastalık değil, hastalık belirtisi olduğu unutulmamalı ve ihmal edilmeden kısa sürede doktora başvurulmalıdır. Nefes darlığıyla doktora başvuran hastalarda akciğer ve kalp kontrollerinin dikkatlice yapılarak altında yatan nedenin belirlenmesi gerekmektedir. Kalp kaslarının kasılması düzeni, kapaklarda kaçak veya daralma ve damar tıkanıklığı gibi sorunların; renkli doppler, efor, kalp sintigrafisi, koroner anjiyografi tetkikleriyle kontrol edilmesi yaşamsal önem taşımaktadır.

Dikkat etmeniz gerekenler

Sigara kullanan, diyabet hastası, ileri derecede kilolu, yüksek tansiyonu olan ve stresli bir yaşam süren kişilerin nefes darlığı yaşamaları durumunda kontrollerini ihmal etmemesi gerekmektedir. Hiçbir nedene bağlı olmadan da psikolojik olarak nefes darlığı sorunu yaşanabilmektedir. Nefes darlığı için;

- Sigara kullanılıyorsa bırakılmalıdır. Gerekirse bu konuda uzman yardımı alınmalıdır.

- Nefes darlığı ile başa çıkmak için işe yarayan nefes alma teknikleri öğrenilmelidir.

- Alerji kaynaklı olabileceği düşünülerek alerjenlerden ve kirli havadan uzak durmaya özen gösterilmelidir.

- Doktora danışmadan ilaç kullanılmamalıdır.