Neden çamaşır makinesine beyaz sirke dökmelisiniz?

İlk günkü beyazlık

Beyaz gömleklerin, havluların, çarşafların, yastık kılıflarının zamanla sararmasından şikayetçi olanlara sözümüz.

Ama artık onları sonsuza kadar bembeyaz saklayabileceksiniz. Tek yapmanız gereken onları yıkarken son kurulama devrinden hemen önce 1,5 su bardağı beyaz sirke kullanmak.



Diğer bir yöntem ise sıcak suya bir su bardağı beyaz sirke eklemek ve beyaz çamaşırları bir gün boyunca suyun içinde bekletmek. Ertesi gün ise çamaşır makinesinde her zamanki gibi yıkamanız farkı görmeniz için yeterli.

Kahve, çikolata gibi inatçı ve kalıcı lekeler

İnatçı lekelerin ne kadar yıkarsanız yıkayın çıkmamasından şikayetçiyseniz bir de beyaz sirkeye şans verin. Bunun için ilk yöntem önce lekeli çamaşırı soğuk suda elde yıkamak, ardından lekenin üzerine beyaz sirke dökmek. Ardından makinede normal şekilde yıkamak.

Diğer yöntem ise bir sprey şişesine doldurduğunuz beyaz sirkeyi lekenin üzerine sıkıp on dakika bekletmek. Sonrasında ise yumuşak bir fırçayla lekeyi ovarak çıkarmak.

Giysilerdeki kötü kokulara karşı

Sigara, küf gibi kokuların sindiği çamaşırlar için de beyaz sirke birebir. Yumuşatıcı kısmına bir su bardağı beyaz sirke dökerek müthiş sonuçlar alabilirsiniz.

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