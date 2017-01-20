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Buradasınız : » » Mükemmeliyetçilik uykusuzluk nedeni

Mükemmeliyetçilik uykusuzluk nedeni

Bilim insanları, kaygı seviyesi yüksek olanlar ve mükemmeliyetçi insanların daha çok uykusuzluk çektiğini ortaya koydu.

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Mükemmeliyetçilik uykusuzluk nedeni

Norrhumbria ve Oxford üniversiteleri tarafından yapılan araştırmaya göre, mükemmeliyetçilik yüksek kaygıya yol açarak uyku bozukluğuna neden oluyor.

Araştırmacılar, uyku kalitesi, mükemmeliyetçilik, kaygı bozukluğu ve depresyon arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla 18-27 yaşlarında 78 katılımcının yer aldığı bir çalışma yaptı.

Çalışmada, katılımcıların 39'u uyku problemi olmayan, diğer 39'u ise 3 ay ila 10 yıldır geceleri uyuyamayan kişiler olmak üzere iki gruba ayrıldı.

Gruplara uyku bozukluğu, mükemmeliyetçilik seviyesi ile kaygı bozukluğu ve depresyon oranlarını gösteren bir takım testler uygulandı.

Test sonuçlarına göre, kişilerin, özellikle kişisel davranışlardan şüphe duyma, hata yapma korkusu gibi mükemmeliyetçilik durumunda uyku bozukluğu çektiği görüldü.

Ayrıca uykusuzluktan muzdarip olan mükemmeliyetçi kişilerin bir takım kaygı bozuklukları sergilediği ve böylece de bir kısır döngünün oluştuğu gözlemlendi.

Uzmanlar kaygı bozukluğu ile uykusuzluk arasındaki ilişkinin çözülmesinin, uykusuzlukla mücadele için yeni tedaviler geliştirilmesine yardımcı olabileceğini belirtti.

Öte yandan araştırmaya göre, depresyonun uyku bozukluğu üzerinde ciddi bir etkisinin olmadığı da saptandı.

Araştırmanın sonuçları "Personality and Individual Differences" dergisinde yayımlandı. AA

Etiketler: mükemmeliyetçilik uykusuzluk nedeni, yüksek kaygı
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