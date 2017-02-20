Migrene iyi gelen 13 mucize besin

Ayçiçeği çekirdekleri, içerdiği yağ asitleri ile migren ile savaşır. Ayrıca magnezyum kaynağıdır ve kasların gevşemesine destektir.

Yemeklere lezzet katan zencefil, baş ağrısına iyi geldiği gibi mide üzerinde de olumlu etkileri vardır. Mide bulantısı gibi sorunların giderilmesine destektir.

Ispanak, içerdiği bol miktardaki bileşen ve mineraller sayesinde çok eski çağlardan beri hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Kan basıncını düşüren ıspanak, baş ağrısının hafiflemesini kolaylaştırır.

Susamda bulunan yüksek oranda magnezyum, migrene neden olan kan damarlarındaki spazmları engelleyici özelliktedir.

Karbonhidrat eksikliği baş ağrısına neden olabilmektedir. Tam tahıllı ekmek vücutta aşırı su kaybını düzenlerken, migren kaynaklı baş ağrısını ortadan kaldırmaya destektir.

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