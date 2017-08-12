  • 12 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

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Migren nedir?

Migren nedir? Hangi yaşta başlar? Migren tanısı nasıl konur? Migren hakkında merak ettiğiniz herşey...

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Migren nedir?

Migren nedir? Hangi yaşta başlar?

Migren tanısı nasıl konur?

Migreni tetikleyen faktörler nelerdir?

Fazla ağrı kesici kullanmak ne gibi sonuçlar doğurur?

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Funda Uysal Tan merak ettiklerinizi yanıtlıyor...

Etiketler: Doktor, migren, migren tanısı, migren tedavisi, tedavi
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