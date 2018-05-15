Midyat Devlet Hastanesi’nde ilk kez kornea nakli yapıldı

Hastanenin Göz Polikliniğine görmede azalma şikayetiyle başvuran ve ismi açıklanmayan 71 yaşındaki bir hasta, yapılan tetkiklerden sonra hastaneye yatırıldı.

Göz Hastalıkları uzmanları Yaşar Dağ, Yavuz Özpınar ve Hasan Altınkaya tarafından yapılan ameliyat ile ilk kez bir hastaya kornea nakli yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, son yıllarda sağlıkta büyük değişim ve dönüşümlerin yaşandığını belirtti.

Sağlık hizmetlerinin vatandaşlara daha kaliteli sunulduğunu aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Hastanemizin imkanlarının artmasıyla daha önce yapılamayan nice tedavi ve ameliyatlarımız gerçekleşmektedir. İlk kez yapılmaya başlanan kornea nakli ameliyatında emeği geçen tüm uzman hekim, hemşire, teknisyen ve personellerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA