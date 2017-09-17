Soslarda, tatlılarda ek malzeme veya kuru meyve olarak çeşitli şekillerde tüketilen turna yemişi (cranberry); idrar yolu enfeksiyonu ve diş çürümelerine karşı olduğu gibi mide hastalıkları konusunda da alternatif olarak önerilebilen yöntemlerden biri olduğu açıklandı. Tel Aviv Üniversitesi’nden bir araştırma ekibinin yapmış olduğu çalışmalara göre; turna yemişi tüketimi, bakteri tutunmasını engelleyici işlevi sayesinde, mide hastalıklarına karşı koruma sağlayabiliyor. Gastrit ve ülser gibi mide hastalıklarına sebebiyet veren helicobacter pylori bakterisinin mide duvarlarına yapışmasını engelleyerek, midede meydana gelebilecek enfeksiyonları önlemeye yardımcı olabiliyor.

Gastrit ve ülser gibi mide rahatsızlıklarına alternatif tedavi; turna yemişi

Uzmanlar, bakterilerin hücre veya dokulara yapışması vücutta enfeksiyon oluşacağının habercisi olduğunu belirtirken, turna yemişi içeriğindeki proantisiyanidin (PACs) olarak adlandırılan bileşenler sayesinde bakteri yapışmasını önleyici özelliklere sahip olduğunu bildirdi. Bu nedenle turna yemişi tüketimi, idrar yolu enfeksiyonu ve diş çürümelerine karşı olduğu gibi mide hastalıkları konusunda da alternatif olarak önerilebilen yöntemlerden biri olduğu açıklandı.