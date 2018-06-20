Meslek hastalıklarına karşı erken uyarı sistemi

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, meslek hastalıklarının erken teşhisi için Türkiye'nin dört bir yanından gelen hekimlerin katılımıyla eğitim programlarını sürdürüyor.

Akciğerde toz birikmesi sonucu ortaya çıkan doku reaksiyonu olan pnömokonyoz olgularının erken dönemde tespit edilmesini sağlamak amacıyla yapılan "Pnömokonyoz Radyografileri Uluslararası Sınıflandırma Okuyucu Eğitimi", İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı’nda (İSGÜM) devam ediyor.

"Meslek hastalıkları konusunda eğitim açığı var"

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç, ana hedeflerinin meslek hastalıklarını önlemek olduğunu ve buna yönelik kapsamlı bir eylem planı hazırladıklarını söyledi.

Koç, eğitime İzmir, Balıkesir, Çankırı, Ankara ve Bursa gibi çeşitli illerden göğüs hastalıkları, kulak-burun-boğaz ve radyoloji gibi çeşitli branşlardan uzman doktorların katıldığını belirtti.

"Meslek hastalıkları konusundaki eğitim açığının çok büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda hocalarımızdan büyük talep gelmesi bizi sevindiriyor. Eğitim programının daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyoruz. Bu yıl 8 eğitim düzenleyeceğiz. Fakat bu eğitimleri yeterli görmüyoruz. Yeni bir projemiz var. İstiyoruz ki özellikle üniversitelerle ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği kuralım ve bu iş birliğinin sonucunda bölgesel eğitimler verelim. Eğitim noktasında geniş bir kitleye ulaşabilirsek, tozla mücadelede ve meslek hastalıklarında daha erken teşhis yapabiliriz. Bu zamana kadar 500'e yakın eğitim alan hocamız var ama yılda 500 tane pnömokonyoz erken tanısı konmuyor. Bunu irdelememiz gerekiyor."

"Oluşturulacak veri tabanı hekimlere de açılacak"

Orhan Koç, kurdukları İş yeri Bilgi Yönetim Sistemi ile iş yerlerindeki iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimleri üzerinden artık farklı veriler alabileceklerine aktardı.

Söz konusu sistemle oluşacak veri tabanını hekimlere de açacaklarını anlatan Koç, bu sayede hastanın geçmişte çalıştığı yerleri görebilecek doktorun meslek hastalıklarıyla ilgili daha sağlıklı bir değerlendirme yapabileceğini vurguladı.

Kaynak: AA