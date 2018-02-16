Marka takıntısı, çocukların gelişimini olumsuz etkiliyor

Marka tutkusu, çocukları psikolojik ve davranışsal açıdan da olumsuz etkiliyor. Markalara ulaşamayan çocuklar ise tepki gösteriyor.

Çocuklar ben şu markadan giyinirsem arkadaş çevremdeki şu gruba dahil olabilirim. Giymezsem grup tarafından dışlanırım şeklinde bir algıya sahip oluyor ve bu çocuklarda bir kaygı yaratıyor. Maddi gücü yetmeyen ailelerde var bu tür çocuklarda da bir hayal kırıklığı, bir eksiklik duygusu bir yetersizlik duygusu oluyor.

Uzmanlar, alışveriş yapmak yerine, ailelerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmesini öneriyor. Kaliteli zaman geçirmek için verilen örneklerden bazıları ise şöyle; müzik dinlemek, mutfakta yemek yapmak, onlarla sohbet etmek, bisiklete binmek.

Kaynak: TRT Haber