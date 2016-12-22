Makyaj yaparken göz sağlığınızdan olmayın

Yanlış ve bilinçsiz kozmetik kullanımı ve makyajı yeterince temizlemeden uyumanın göz sağlığının en büyük düşmanı olduğunu belirten Dr İpçioğlu, "Göz makyajı ve bakımına gerekli özen gösterilmediğinde; alerji, göz enfeksiyonları, tahrişe bağlı cilt hastalıkları gibi pek çok tehlike söz konusu olabiliyor' dedi.

Opr. Dr. Şermin Ünal İpçioğlu bilinçsiz göz makyajının göz sağlığına olumsuz etkileri hakkında bilgi verdi.

Makyaj malzemelerinin başkaları ile paylaşılmamasının önemli olduğunu söyleyen İpçioğlu, Göz enfeksiyonu geçirmekte olan bir kişiye verdiğiniz malzemeniz, sizin için enfeksiyon kaynağı olabilir. Gözünüz enfeksiyon kapabilir. Ortak kullanım alanlarında deneme makyaj ürünleri gibi bulunan makyaj malzemeleri de göz sağlığınızı tehdit edebilir. Makyaj malzemeleri de açıldıktan sonra belli süreler içinde kullanılmalıdır. Bu süre genel olarak 3 ya da 4 ay kabul edilmekle birlikte, makyaj malzemesinin özelliğine göre değişim gösterebilir. Süresi dolan malzeme bitmese bile atılmalıdır. Süresinden fazla kullanılan makyaj malzemelerinin hemen hemen hepsinde bakteri ürediği kanıtlanmıştır dedi.

Makyaj malzemelerinde bulunan etkin ve koruyucu maddelerin alerjik bünyesi olan kişilerde göz alerjisine neden olabileceğini vurgulayan Opr. Dr. Şermin Ünal İpçioğlu, Alerjik bir bünyeniz var ve birden çok kozmetik ürünü birden aldıysanız, tercihen sıra ile deneyin ve alerji yapmadığına emin olduğunuz ürünleri kullanmaya devam edin. Kirpik diplerini, yani göz sınırlarını belirgin hale getirmek için eye liner veya göz kalemi kullanırken, kirpiklerin göze yakın olan iç değil, dış kısmına sürmeye dikkat edin. Çünkü kirpiklerin göze yakın olan iç kenar kısmında gözyaşına katkıda bulunan meibomean yağ bezleri vardır. Bu bezler makyaj yapılırken tıkanırsa gözyaşı kalitesizleşir ve gözde batma, yanma, kızarma gibi rahatsızlıklara sebep olabilir. Hatta göz kapağında arpacık gibi enfeksiyonlar gelişebilir. Rimel, kalem, far gibi göz makyaj ürünlerini uygularken, uygulama yönü gözden dışarı (uzağa) doğru olsun. Böylece ürünleri sürmek için kullandığınız fırça, kalem gibi araçların saydam tabakaya (kornea) batma olasılığı azalır. Makyaj yaparken gözünüze batan bir ürün olursa önce bol suyla yıkayın, gözde rahatsızlık devam ederse göz hekiminize danışın dedi. İHA